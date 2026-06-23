Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, oglasio se na društvenim mrežama nakon što su se u medijima pojavile informacije da je njegov dom u Skoplju bio meta provale i teške krađe.

Potvrdio je da se incident zaista dogodio, naglasivši da se u trenutku provale nije nalazio u Severnoj Makedoniji, već u Beogradu.

-Kako bi prestale sve spekulacije i brojni pozivi medija, obaveštavam javnost da je tačno da sam bio žrtva teške krađe i provale u svom domu u Skoplju, koja se dogodila danas u ranim jutarnjim časovima - napisao je na početku.

Boki 13 potvrdio da je njegov dom u Skoplju bio meta provalnika

Jovanovski je naveo i da zbog interesa istrage trenutno nije u mogućnosti da otkriva dodatne detalje o slučaju.

-Tačno je i da sam se u trenutku događaja nalazio u Beogradu. Zbog interesa istrage, u ovom trenutku nisam u mogućnosti da dajem dodatne izjave, komentare niti informacije u vezi sa ovim slučajem - dodao je on.

Boki 13

Nadležni organi rade na rasvetljavanju slučaja

Nakon što je saznao za provalu, Boki 13 odmah se uputio ka Skoplju kako bi se upoznao sa svim okolnostima i detaljima incidenta.

-Trenutno sam na putu za Skoplje i molim da se poštuju moja privatnost i odluka da se o ovom događaju za sada ne oglašavam, kao i da se nadležnim organima omogući da svoj posao obave profesionalno i nesmetano. Hvala na razumevanju - poručio je na kraju.

Nadležni organi rade na rasvetljavanju slučaja, dok se očekuje da će više informacija biti poznato po završetku istrage.

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