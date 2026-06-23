Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, oglasio se na društvenim mrežama nakon što su se u medijima pojavile informacije da je njegov dom u Skoplju bio meta provale i teške krađe.

Potvrdio je da se incident zaista dogodio, naglasivši da se u trenutku provale nije nalazio u Severnoj Makedoniji, već u Beogradu.

-Kako bi prestale sve spekulacije i brojni pozivi medija, obaveštavam javnost da je tačno da sam bio žrtva teške krađe i provale u svom domu u Skoplju, koja se dogodila danas u ranim jutarnjim časovima - napisao je na početku.

Boki 13 potvrdio da je njegov dom u Skoplju bio meta provalnika

Jovanovski je naveo i da zbog interesa istrage trenutno nije u mogućnosti da otkriva dodatne detalje o slučaju.

-Tačno je i da sam se u trenutku događaja nalazio u Beogradu. Zbog interesa istrage, u ovom trenutku nisam u mogućnosti da dajem dodatne izjave, komentare niti informacije u vezi sa ovim slučajem - dodao je on.

Nadležni organi rade na rasvetljavanju slučaja

Nakon što je saznao za provalu, Boki 13 odmah se uputio ka Skoplju kako bi se upoznao sa svim okolnostima i detaljima incidenta.

-Trenutno sam na putu za Skoplje i molim da se poštuju moja privatnost i odluka da se o ovom događaju za sada ne oglašavam, kao i da se nadležnim organima omogući da svoj posao obave profesionalno i nesmetano. Hvala na razumevanju - poručio je na kraju.

Nadležni organi rade na rasvetljavanju slučaja, dok se očekuje da će više informacija biti poznato po završetku istrage.