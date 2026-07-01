Poznati denser i muzičar Đole Đogani danas proslavlja svoj 66. rođendan, a zbog njegovog besprekornog izgleda fanovi na društvenim mrežama ne prestaju da komentarišu da mu "godine ne mogu ništa".

Rođendansko jutro, popularni denser dočekao je na Crnogorskom primorju, gde sa suprugom Vesnom Đogani provodi leto i nastupa tokom letnje sezone. Dok je opušteno sedeo u lobiju hotela i slušao muziku, Đole Đogani nije ni slutio kakvo mu se iznenađenje sprema.

U jednom trenutku, Vesna mu je prišla sa ogromnim osmehom i flašom šampanjca u rukama. Ne mareći za poglede, snažno ga je zagrlila, izljubila i zapevala mu dobro poznatu rođendansku pesmicu.

Usledile čestitke

Ovaj dirljiv snimak ubrzo je osvanuo na društvenim mrežama, tačnije na Vesninom Instagram profilu, i odmah izazvao lavinu pozitivnih reakcija.

Nizale su se čestitke brojnih fanova, ali i komplimenti na račun Đoletovog neverovatno mladolikog izgleda.

Ljubav i pažnja koju mu je supruga javno pokazala još jednom su oduševili njihove pratioce, a mnogi su u komentarima poručili da su njih dvoje zasigurno jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni.

Vesna mlađa od Đoleta 18 godina

Poznati par Đole i Vesna Đogani uplovili su u vezu 2003. godine. Tokom vanbračne zajednice dobili su Adrijana i ćerku Lauru, dok Đole iz braka sa Slađom Delibašić ima ćerke Silviju i Manuelu.

Mnogi ne znaju koliko je Đole zapravo stariji od Vesne. Đole je rođen 1. jula 1960. godine i ima 65 godina, dok je Vesna rođena 15. septembra 1978. godine i ima 47 godina. Dakle, Đole je od Vesne stariji 18 godina.

Zanimljivo je i to da se nikada nisu odlučili da odu pred matičara. Vesna je jednom prilikom objasnila zašto se nikada nije udala za svog emotivnog partnera.

- Neću da se venčamo. Ne pada mi na pamet. To su, nažalost, neke stvari koje nas ograničavaju. Ljudi se drže toga kao da je to jako važno i prave ogromne svadbe, svega tu bude, a brak je zapravo sve ono što se kasnije dešava u životu. Zajednica me je naučila da to nije toliko bitno. Na početku veze sam imala još veći stah od toga, da bi to moglo da prekine trajanje, strast i sve ostalo. Sada to ne vidim kao nešto što će da mi potvrdi poštovanje i ljubav - rekla je Vesna Đogani za medije svojevremeno.

Đole Đogani je objasnio da mu je jedan brak dovoljan.

- Nismo u braku, živimo zajedno, ali se nismo venčavali. Oženio sam se jednom, jednom sam se razveo, i na tome bih završio sve. 22 godine smo zajedno, tj. od 2003. godine - rekao je Đole u emisiji "Amidži šou" prošle godine.

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