Pevačica Jelena Tomašević javno se oprostila od Slavica Mihailović, žene koja je imala veliki uticaj na njeno odrastanje i ljubav prema folkloru i izvornoj muzici.

Na svom Instagram profilu objavila njihovu zajedničku fotografiju i emotivnom porukom se oprostila od Slavice Mihailović.

-Draga Slajo, neka su ti svetli putevi gospodnji i neka ti je večna slava! Zauvek sam ti zahvalna na ljubavi i podršci od malih nogu i za ljubav prema folkloru i izvornoj muzici koju si utkala u mene. Hvala ti za sve. Slavica Mihailović, etnomuzikolog i koreograf - napisala je Tomaševićeva.

Jelena se oprostila od prijateljice

Brojni pratioci i prijatelji pevačice u komentarima su izrazili saučešće i uputili reči podrške, dok su se mnogi prisetili značajnog doprinosa koji je Slavica ostavila u oblasti folklora i etnomuzikologije.

Obratila se hrvatskoj grupi "Lelek" nakon glasova žirija

Pobedu na Evroviziji 2026 odnela je bugarska predstavnica Dara, dok je Srbija sa pesmom "Lavina" zauzela 17. mesto u finalu takmičenja.

Nakon završetka glasanja, velika pažnja javnosti usmerena je na glasove stručnog žirija iz Srbije, koji hrvatskoj grupi Lelek nije dodelio nijedan poen.

Istovremeno, hrvatski žiri predstavnicama Srbije dao je maksimalnih 12 bodova, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Hrvatska na Evroviziji

Među članovima srpskog stručnog žirija bila je i Jelena, koja se nakon kritika oglasila putem Instagrama i uputila podršku hrvatskim predstavnicama.

-Draga Zorja i drage devojke iz grupe Lelek, čestitam vam na izvanrednom nastupu. Od mene ste sinoć dobile veliki broj poena. Žao mi je što se to nije videlo u konačnom zbiru žirija. Neka vam bodovi ne budu glavni utisak sa takmičenja. 2005. godine za pesmu "Jutro" dobila sam nulu od žirija. Znam kako se osećate. Veliki zagrljaj za vas - napisala je ona.

Nakon finala Evrovizije oglasile su se i članice grupe "Lelek", koje su reagovale na činjenicu da od stručnog žirija iz Srbije nisu dobile nijedan poen.

Njihova objava izazvala je veliku pažnju publike širom regiona, a polemika o glasanju i dalje se ne smiruje na društvenim mrežama.

