Pevačica Jelena Tomašević javno se oprostila od Slavica Mihailović, žene koja je imala veliki uticaj na njeno odrastanje i ljubav prema folkloru i izvornoj muzici.

Na svom Instagram profilu objavila njihovu zajedničku fotografiju i emotivnom porukom se oprostila od Slavice Mihailović.

-Draga Slajo, neka su ti svetli putevi gospodnji i neka ti je večna slava! Zauvek sam ti zahvalna na ljubavi i podršci od malih nogu i za ljubav prema folkloru i izvornoj muzici koju si utkala u mene. Hvala ti za sve. Slavica Mihailović, etnomuzikolog i koreograf - napisala je Tomaševićeva.

Brojni pratioci i prijatelji pevačice u komentarima su izrazili saučešće i uputili reči podrške, dok su se mnogi prisetili značajnog doprinosa koji je Slavica ostavila u oblasti folklora i etnomuzikologije.

