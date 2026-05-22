Pevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, govorila je o svom privatnom životu i otkrila detalje koje javnost do sada nije znala. Podsetimo, ona je nedavno raskinula vezu sa policajcem Nemanjom Stanisavljevićem.

Nakon što je objavila novi album, pevačica je istakla da su ulaganja u karijeru neophodna ukoliko neko želi ozbiljan uspeh.

- Neizbežno je ulagati ukoliko želite da se to isplati. Dok god se budem bavila ovim poslom, trudiću se da dam svoj maksimum i da ulažem koliko god mogu - kazala je Breskvica.

Govoreći o finansijama, priznala je da ne voli previše da otkriva detalje iz privatnog života.

- Previše mi je lično da detaljišem o načinu na koji raspolažem novcem. Ono što mogu da kažem jeste da se trudim da balansiram - rekla je pevačica.

Otkrila da je teško pronaći "normanog" muškarca

Nedavno je izjavila da je emotivno ispunjena, a sada je progovorila i o tome koliko je danas teško pronaći "normalnog" muškarca.

- Teško jeste, ali sigurna sam da svakoga, pre ili kasnije, negde i u nekom trenutku u životu, čeka ona prava osoba - iskreno je poručila.

Otkrila je i koje osobine najviše ceni kod muškaraca, ali i kod ljudi generalno.

- Iskrenost, požrtvovanost… Mnogo toga. Važne su mi ljudske osobine, ne samo kod muškarca, odnosno emotivnog partnera. To cenim i kod prijatelja i saradnika. Svi se trudimo da napravimo najbolji izbor kada su u pitanju ljudi koje puštamo blizu sebe. Nekada dobro procenimo, a nekada ne - zaključila je Ignjatovićeva za Story.