Bivša republikanska kongresmenka Mardžori Tejlor Grin izazvala je buru u američkoj javnosti nakon što je izjavila da strahuje da bi predsednik SAD Donald Tramp mogao pokušati da iskoristi rat sa Iranom kao izgovor za otkazivanje predsedničkih izbora 2028. godine i ostanak na vlasti.

Govoreći u razgovoru sa desničarskim komentatorom Aleksom Džonsom, Grin je pomenula sastanak Donalda Trampa sa ukrajinskim predsednikom Volodymyr Zelenskyy tokom kojeg se razgovaralo o činjenici da Ukrajina nije održala izbore od početka rata sa Rusijom, piše Newsweek.

- Predsednik Tramp se okrenuo prema njemu i rekao: „Čekajte malo. Hoćete reći da ne možete imati izbore ako je rat u toku?“ To je rekao kroz šalu, ali poznajući predsednika Trampa, pomislila sam — znam da je to izgovorio kao šalu, ali nisam sigurna da li se zaista šalio - rekla je Grin

Tramp nije koristio potpuno iste reči, ali je još prošlog avgusta Zelenskom poručio:

- Dakle, kažete da tokom rata ne možete imati izbore. Reći ću vam, za tri i po godine, ako budemo u ratu s nekim, nema više izbora

Nakon ruske invazije 2022. godine u Ukrajini je uvedeno ratno stanje koje je više puta produžavano, a prema ukrajinskom ustavu tokom ratnog stanja nije moguće održavanje nacionalnih izbora.

Mardžori Tejlor Grin smatra da Tramp ovakvim izjavama postepeno priprema javnost za sličan scenario u Americi.

- On to stalno ponavlja kako bi tu ideju učinio normalnom, ispitao podršku i testirao reakcije ljudi - rekla je ona

Dodala je da smatra da bi takav potez bio izuzetno opasan.

- Mislim da je to neverovatno opasno i niko to nikada ne bi smeo prihvatiti - poručila je bivša Trampova saveznica

Grin je naglasila da treći predsednički mandat nije moguć prema američkom ustavu.

- Ne može biti trećeg mandata. To je protivno našem zakonu, protivno Ustavu, nema trećeg mandata. A ako je zemlja u ratu, naši izbori se ne smeju otkazati - rekla je

Ona je početkom godine napustila Kongres nakon otvorenog sukoba sa Donaldom Trampom i pokretom MAGA.

Prema 22. amandmanu američkog ustava, nijedna osoba ne može biti birana za predsednika više od dva puta. Ipak, Tramp je od povratka u Belu kuću više puta govorio o mogućnosti ostanka na vlasti i trećem mandatu.

Na skupu u Las Vegasu nakon inauguracije u januaru 2025. godine Tramp je rekao da bi mu bila „najveća čast u životu služiti, ne jednom nego dvaput — ili triput ili četiri puta“, da bi potom dodao da će ipak služiti samo dva mandata.

Nekoliko dana kasnije na konferenciji republikanaca na Floridi našalio se pitanjem:

- Nisam siguran. Smem li se ponovo kandidovati?

Na Nacionalnom molitvenom doručku u februaru 2025. godine pitao je pristalice da li bi trebalo ponovo da se kandiduje, nakon čega je publika počela da skandira „još četiri godine“.

U intervjuu za NBC mesec dana kasnije izjavio je da se „ne šali“ kada govori o trećem mandatu.

- Postoje metode kojima biste to mogli postići - rekao je Tramp, dodajući da je „prerano o tome razmišljati“

Kasnije je novinarima u Ovalnom kabinetu rekao da ga „mnogo ljudi“ nagovara da ostane na funkciji i nakon drugog mandata.

Stručnjaci ipak upozoravaju da bi Tramp mogao ostati predsednik treći mandat samo ukoliko bi američki Kongres usvojio promenu Ustava SAD, za šta bi bila potrebna dvotrećinska većina u oba doma Kongresa, što se smatra gotovo nemogućim scenarijem.

Profesorka prava sa Univerziteta u Baltimoru Kimberli Veli ranije je za Newsweek objasnila da se 22. amandman ne primenjuje automatski i da svaka savezna država samostalno odlučuje ko može biti na predsedničkim glasačkim listićima.

Odnosi između Trampa i Mardžori Tejlor Grin dodatno su se pogoršali zbog neslaganja oko američke politike prema Izraelu i Iranu, kao i zbog kontroverzi vezanih za objavljivanje Epstinovih dosijea.

Grin je poslednjih meseci otvoreno kritikovala Trampovu spoljnu politiku, finansiranje stranih sukoba i strategiju Republikanske stranke, a u jednom trenutku izjavila je čak da Republikansku stranku treba „spaliti do temelja“.

Istovremeno, ona i kalifornijski kongresmen Ro Khanna poslednjih nedelja sve otvorenije govore o stvaranju nove populističke koalicije koja bi okupila i deo levice i deo desnice u SAD.