Strašna tragedija potresla je severozapad Španije nakon što je dvogodišnja devojčica preminula od posledica toplotnog udara pošto je satima ostala zaključana u automobilu tokom velikog toplotnog talasa.

Kako prenose španski mediji, tragedija se dogodila u mestu Brion u Galiciji, gde su temperature tog dana dostizale čak 38 stepeni Celzijusa.

Prema dosadašnjim informacijama, otac je tog jutra krenuo da odvede ćerku u vrtić nakon što je starijeg sina ostavio u školi. Međutim, tokom vožnje dobio je telefonski poziv koji mu je potpuno skrenuo pažnju.

Umesto da produži do vrtića, otišao je pravo na posao — nesvestan da je devojčica ostala vezana na zadnjem sedištu automobila.

Horor otkriven tek popodne

Drama je otkrivena tek nekoliko sati kasnije.

Majka devojčice došla je oko 15 časova po dete u vrtić, ali su joj tamo rekli da devojčica tog jutra uopšte nije dovedena.

U tom trenutku roditelji su shvatili šta se dogodilo.

Odmah su pozvali hitnu pomoć, a dete je prevezeno u zdravstveni centar u obližnjem Bertamiransu.

Nažalost, lekari nisu uspeli da je spasu.

Devojčica je proglašena mrtvom nakon što je doživela srčani zastoj izazvan ekstremnom toplotom u automobilu.

Auto se pretvorio u smrtonosnu zamku

Stručnjaci godinama upozoravaju da temperatura unutar vozila leti može da poraste do smrtonosnog nivoa za svega nekoliko minuta, čak i kada napolju nije ekstremno vruće.

Tokom toplotnih talasa situacija postaje još opasnija, posebno za malu decu.

Tragedija u Španiji izazvala je ogroman šok i talas tuge na društvenim mrežama, gde mnogi pišu da je dovoljno samo nekoliko trenutaka nepažnje da se život pretvori u pakao.