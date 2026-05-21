Sororat, čiji naziv potiče od latinske reči soror („sestra“), predstavlja stari bračni običaj prema kojem se muškarac ženi sestrom svoje preminule, a u pojedinim društvima i neplodne supruge.

Ovakva praksa vekovima je postojala u mnogim tradicionalnim zajednicama širom sveta – u delovima Afrike i Azije, među autohtonim narodima Severne i Južne Amerike, ali i na Balkanu.

Brak kao savez porodica

U tradicionalnim društvima brak nije predstavljao samo zajednicu muškarca i žene, već i važan savez dve porodice ili plemena.

Kada bi supruga preminula, taj odnos između porodica mogao je da bude narušen. Upravo zato se u pojedinim zajednicama smatralo da će udajom njene sestre porodične veze ostati očuvane.

Pored toga, verovalo se da će rođena tetka najbolje brinuti o deci preminule sestre i pružiti im pažnju i sigurnost koju bi teško mogla da nadomesti potpuno nepoznata osoba.

U nekim kulturama važan razlog bio je i ekonomske prirode. Ako je porodica mladoženje platila miraz ili određeni oblik „otkupa za mladu“, smrt supruge često se smatrala velikim gubitkom, pa je davanje druge ćerke predstavljalo način da se dogovor između porodica održi.

Kako se sororat primenjivao na Balkanu

U srpskoj tradicionalnoj kulturi ovaj običaj poznat je i pod nazivom „svastika u kuću“.

Iako ga crkveni kanoni i kasnije moderni zakoni nisu podržavali, sororat je u pojedinim seoskim sredinama opstao sve do prve polovine 20. veka.

Na Balkanu je glavni motiv najčešće bila briga o deci koja su ostala bez majke, ali i očuvanje porodične imovine unutar iste kuće i porodice.

Udovac bi tada često pokušavao da nagovori mlađu, neudatu sestru pokojne supruge da se uda za njega i preuzme brigu o domaćinstvu i deci.

Razlika između sororata i levirata

Sororat se često pominje zajedno sa još jednim starim običajem – leviratom, ali između njih postoji jasna razlika.

Kod sororata muškarac se ženi sestrom preminule supruge, dok levirat podrazumeva da se žena udaje za brata svog pokojnog muža.

Levirat je posebno bio značajan u pojedinim drevnim društvima, uključujući i stari jevrejski zakon, gde je imao ulogu očuvanja porodične loze i nasledstva.