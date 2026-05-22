Pevač Sloba Vasić izašao je danas iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević" gde je bio smešten od prošle subote.

Po njega je došla supruga Jelena, a Sloba je kliniku napustio u trenerci i sa naočarama za sunce koje nije skidao.

- Dobro sam. Untra ili napolju, ja sam čovek - prva je izjava Slobe Vasića.

Na pitanje kako se oseća, uključila se i njegova supruga Jelena.

- Molim vas za malo razumevanja, kroz nekoliko dana će Sloba dati izjavu. Šest dana je bio izolovan - izjavila je ona.

"Nemam snage"

Podsetimo, prava drama odigrala se nedavno kada je Sloba Vasić skinut sa leta neposredno pred poletanje za Cirih, zbog čega je morao da interveniše i sam kapetan. Obezbeđenje ga je izvelo iz zgrade aerodroma, nakon čega mu je prva pomoć pružena na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA).

Nakon prijema na VMA pevač je prebačen direktno na muško odeljenje bolnice "Laza Lazarević", gde se i sada oporavlja pod stručnim nadzorom.

Njegova vidno potresena supruga Jelena oglasila se tada kratkom, ali emotivnom izjavom povodom cele situacije.

- Ne mogu ništa da pričam. Nemam snage. Ne mogu ništa da kažem. On je za sada dobro, živ i zdrav - navela je tada Lela.

