Brnabićeva je u Pragu, gde učestvuje na bezbednosnom forumu GLOBSEC 2026, odgovarajući na pitanje novinara da li je sa specijalnim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom razgovarala o KiM i da li je on imao neki komentar na hapšenje sprskih prosvetnih radnika u Pokrajini prethodnih dana, rekla je da je Sorensenu rekla da je Beograd uvek bio spreman za razgovore zarad mira i stabilnosti.

"Ono o čemu je Sorensen želeo da razgovara sa mnom je moje iskustvo od ranije kada sam bila i premijer, a onda i predsednica Skupštine, i kako je to nekada izgledalo. Ja sam mu sasvim otvoreno rekla da je Beograd uvek bio spreman za razgovore zarad mira i stabilnosti i da je uvek, kao što sam rekla juče na intervjuu za Politiko, bio jedan od retkih koji je, bez obzira na sve, poštovao međunarodno pravo i povelju Ujedinjenih nacija. Mi gledamo Kosovo i Metohiju kao našu autonomnu pokrajinu, ali želimo da razgovaramo kako bi sačuvali mir i stabilnost i kako bi takođe obezbedili stabilnost i sigurnost srpskom narodu na Kosovu i Metohiji", navela je Brnabićeva.

Istakla je da je problem što Srbija nema drugu stranu sa kojom može da razgovara i dodala da na KiM nikada nije bilo gore nego u vreme Aljbina Kurtija.

"On jednostavno ne želi dijalog, on nije političar koji je na bilo koji način pragmatičan, on je čovek ideologije i njegov krajnji cilj je da protera ne samo srpski narod sa teritorije Kosova i Metohije, već i sve ostale nealbance", dodala je ona.

Prema njenim rečima, kada je bilo ko drugi bio na čelu privremenih institucija u Prištini tokom prethodnog perioda postojao je neki vid dijaloga.

"Nikad se nismo slagali, verovatno se nikad nećemo ni složiti, ali smo razgovarali, rešavali neke probleme, gledali kako da gradimo makar neke mostove da imamo sigurnost i stabilnost. Ali to je apsolutno nemoguće dok je Kurti sa druge strane, zato što on čovek nije zainteresovan za to. Njegov jedini cilj je da protera srpski narod sa Kosova i Metohije i da namerno stvori nemoguće uslove za život", istakla je Brnabićeva.