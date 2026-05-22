Čuveni glumac Majkl Kiting je preminuo u 79. godini života.

Ostavio je neizbrisiv trag u televizijskoj istoriji, pre svega ulogama u kultnoj naučnofantastičnoj sagi „Blejkovih 7” i dugovečnoj sapunici „Istenders” koju je gledala u Jugoslaviji.

Vest o smrti potvrdio je njegov agent, Den Ajreson, u zvaničnom saopštenju datom za USA TODAY u četvrtak, 21. maja, gde je naveo da je glumac „preminuo nedavno”, mada u trenutku objave dodatni detalji o uzroku smrti ili tačnom datumu nisu bili dostupni javnosti.

Ko je bio Majkl Kiting?

Rođen u Edmontonu u Engleskoj, Kiting je svoj profesionalni put započeo krajem šezdesetih godina prošlog veka. Svoju veštinu kalio je kroz brojne gostujuće uloge u tadašnjim popularnim serijalima kao što su „Specijalna jedinica”, „Doktor Hu”, „Omnibus” i „Zmajev protivnik”.

Ipak, svetsku slavu i status kultne ikone stekao je 1978. godine, kada mu je poverena uloga Vile Restala u distopijskoj svemirskoj drami „Blejkovih 7”. Tumačeći lik lukavog i domišljatog sitnog lopova, Kiting je postao miljenik publike. Koliko je njegov lik bio suštinski važan za seriju, govori i podatak da je Vila Restal jedini lik koji se pojavio u baš svakoj od 52 epizode, koliko je serija ukupno imala.

Nakon uspeha u naučnoj fantastici, Kiting je nastavio da gradi karijeru u različitim žanrovima, a 2005. godine pridružio se glumačkoj postavi popularne sapunice „Istenders”. Tamo je tumačio lik velečasnog Džordža Stivensa, paroha izmišljenog naselja Volford. Ovu ulogu igrao je kroz 54 epizode u periodu od dvanaest godina, sve do 2017. godine. Kao svedok najvažnijih trenutaka u životima likova ove serije od venčanja i krštenja do tragičnih sahrana postao je prepoznatljivo i drago lice milionskoj publici koja prati dešavanja u Volfordu.

