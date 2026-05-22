"Sada pod tim istim zastavama nacizma, revanšizma stvara se sveevropska grupa za napad na Rusiju i to ne samo hibridnim metodama, nego razmišljaju i o fizičkom napadu. A na čelo te grupe je postavljen ne Adolf Hiler (njega jednostavno nema) već Vladimir Zelenski sa svojim nacističkim parolama," rekao je Lavrov za za internet izdanje lista "Dečja redakcija".

Konačno rešenje za ukrajinsku krizu biće plod kompromisa

Kako je rekao, u Moskvi shvataju da će konačno rešenje za ukrajinsku krizu biti plod kompromisa.

"Predsednik Vladimir Putin je nedavno rekao, komentarišući naše pregovore sa Amerikancima o ukrajinskoj krizi, da mi imamo principijelni stav i da ćemo ciljeve ostvariti ili pregovorima ili kroz SVO. Ali, mi shvatamo da će konačno rešenje biti plod kompromisa, kao i svako drugo pitanje koje se na ovaj ili onaj način tiče više država," rekao je ruski ministar.

Prema njegovim rečima, Moskva smatra da su ruski interesi, za koje se Rusija zalaže na međunarodnoj sceni, zakoniti i u skladu sa Poveljom UN.