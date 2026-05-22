Reč je o planu raspoređivanja raketa sa nuklearnim bojevim glavama na morskom dnu, i to u severnim vodama pod ruskom kontrolom, tvrde nemački mediji pozivajući se na izvore iz zapadnih obaveštajnih službi.

Prema istrazi nemačkih televizija WDR i NDR objavljenoj 21. maja, obaveštajne službe NATO već duže vreme prate aktivnosti ruske Severne flote koje bi mogle ukazivati na realizaciju projekta pod kodnim nazivom „Skif“.

Kako navodi Tagesschau, zapadne službe veruju da se projekat razvija godinama i da bi mogao potpuno promeniti način na koji NATO posmatra bezbednosnu situaciju na severu Evroazije.

Poslednjih meseci analizirani su satelitski snimci, ruske naučne baze podataka, istorijska dokumentacija, kao i informacije dobijene od vojnih i obaveštajnih izvora. Upravo na osnovu tih podataka nemački mediji tvrde da Moskva razmatra mogućnost postavljanja raketnih sistema na dno Severnog ledenog okeana.

Rakete bi, prema tvrdnjama zapadnih izvora, bile smeštene u posebno projektovane kontejnere ili podvodne lansirne silose. Pominje se i mogućnost da se nalaze na dubinama od nekoliko stotina metara, što bi njihovo otkrivanje učinilo izuzetno teškim.

U NATO procenama upravo se to vidi kao najveći problem. Takvi sistemi bi u slučaju velikog sukoba mogli da ostanu dugo skriveni, a zatim da budu aktivirani daljinskim putem. Autori nemačke istrage upozoravaju da bi pronalaženje i neutralisanje takvih raketa predstavljalo ozbiljan izazov za zapadne vojne strukture.

Posebna pažnja usmerena je na ruski Severni ledeni okean, gde bi, prema navodima iz istrage, moglo doći do raspoređivanja ovih sistema. Time bi Rusija dobila dodatni nivo strateške zaštite svojih nuklearnih kapaciteta, posebno u regionima gde NATO ima ograničene mogućnosti stalnog nadzora.

Izvori NATO navode da bi za postavljanje podvodnih silosa moglo biti korišćeno vojno transportno plovilo „Zvezdočka“ iz Severodvinska, projektovano za prevoz teške tehnike morem. Pored toga, u projektu se navodno razmatra i upotreba specijalne podmornice „Sarov“.

Helge Adrians, oficir nemačke mornarice i gostujući saradnik Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost, ocenjuje da bi ovakav projekat mogao biti pokušaj smanjenja zavisnosti od skupih i složenih raketnih platformi poput strateških podmornica.

Prema njegovoj proceni, podvodni silosi omogućili bi Rusiji da zadrži nuklearni potencijal čak i u uslovima ograničenih finansijskih resursa. Upravo zbog toga, projekat „Skif“ izaziva veliku pažnju u zapadnim bezbednosnim krugovima, jer bi mogao da promeni dosadašnje procene o rasporedu strateških kapaciteta u arktičkom regionu.