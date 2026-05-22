Muškarac star 49 godina iz Kuršumlije preminuo je pre sedam godina nakon što je, prema tadašnjim informacijama, popio sonu kiselinu u porodičnoj kući u naselju Markovići. Njegovo zdravstveno stanje naglo se pogoršalo, nakon čega mu je ukazana hitna medicinska pomoć u Domu zdravlja u Kuršumliji.

Nakon zbrinjavanja prebačen je u Opštu bolnicu „Dr Aleksa Savić“ u Prokuplju, ali su lekari zbog težine povreda odlučili da ga hitno transportuju u Klinički centar u Nišu. Nažalost, muškarac je preminuo tokom transporta.

Prema nezvaničnim informacijama, bio je oženjen i otac dece, a ranije je ostao bez posla. Ovaj stravičan slučaj koji se dogodio u martu 2019. godine i danas pamte meštani Kuršumlije.

Nažalost, nedavno se dogodio sličan slučaj.

U stanu u Ulici Danka Popovića u beogradskom naselju Krnjača 2025. odigrala se drama sa tragičnim ishodom. Prema tadašnjim informacijama, mladić A. K. (26) pozvao je policiju i rekao da je popio sonu kiselinu. Nakon prijave, na lice mesta odmah su upućeni policija i ekipa Hitne pomoći, ali lekari po dolasku nisu mogli da mu pomognu. Preminuo je.

