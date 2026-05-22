Kotorska policija uhapsila je tri državljanina Sjedinjenih Američkih Država i jednog državljanina Ujedinjenog Kraljevstva zbog sumnje da su upotrebom sile od jedne osobe u mestu Kavač, oteli skoro 100.000 evra.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Jug", sprečili su bekstvo osumnjičenih iz Crne Gore i oni su stavljeni pod kontrolu policije.

- Slobode su lišeni: T. A. L. (25) iz Kembridža, državljanin Ujedinjenog Kraljevstva, kao i američki državljani - B. C. M. (41) iz Kalifornije, J. D. F. (45) i D. M. T. (44) iz Teksasa - saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su uhapšeni po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

- Sumnja se da su 21. maja, oko 14 časova, u mestu Kavač, opština Kotor, po prethodnom planu i dogovoru, izvršili navedeno krivično delo na način što su se sa oštećenim sastali u jednom hotelu radi navodne trgovine kripto valutama, kojom prilikom su od njega uz upotrebu sile otuđili veću količinu novca. Nakon izvršenja krivičnog dela, kako se sumnja, fizički su napali oštećenog, a potom se dali u bekstvo u pravcu Budve - kazali su iz policije.

Osumnjičeni su potom, kako se sumnja, u Budvi ostavili vozilo koje je korišćeno prilikom izvršenja krivičnog dela i dalje nastavili kretanje taksi vozilima, nakon čega su policijski službenici, u kratkom roku locirali osumnjičene.

- Efikasnom i brzom reakcijom službenika Odeljenja bezbednosti Ulcinj, osumnjičeni su zaustavljeni u centru grada tokom pokušaja bekstva, stavljeni pod kontrolu policije i kasnije sprovedeni Odeljenju bezbednosti Kotor na dalju nadležnost - navodi se u saopštenju.

Pregledom lica pronađeni su i oduzeti novac u iznosu od 99.650 evra, 660 funti i 126 američkih dolara, osam komada poluga nalik na zlato, određena količina novca za koji se sumnja da je falsifikovan, kao i predmeti pogodni za izvršenje napada.

- Osumnjičeni će danas, uz krivičnu prijavu, biti privedeni postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost - naveli su iz policije.

BONUS VIDEO