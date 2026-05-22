Bivši zamenik komandanta Centralne komande SAD i penzionisani pripadnik američkih Mornaričkih foka Robert Harward postao je preko noći glavna tema društvenih mreža, ali ne zbog svojih vojnih analiza već zbog bizarnog detalja koji su milioni gledalaca primetili tokom njegovog gostovanja na televiziji Fox News.

Harvard je gostovao u programu kako bi govorio o američko-iranskim odnosima, sankcijama protiv Teherana i mogućim scenarijima razvoja krize na Bliskom istoku.

Tokom intervjua ozbiljno je analizirao strategiju ekonomskog pritiska na Iran, navodeći da Vašington trenutno drži i političke i vremenske karte u svojim rukama, kao i da je cilj da se Teheran natera na potpuni ustupak po pitanju nuklearnog programa.

Ipak, geopolitička tema vrlo brzo je pala u drugi plan kada su gledaoci počeli masovno da komentarišu čudan izgled njegovog vrata tokom prenosa uživo.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili isečci snimka u kojima se vidi neobično zadebljanje i linija na Harvardovom vratu, zbog čega su krenule brojne teorije zavere.

Mnogi korisnici interneta tvrde da prizor izgleda kao ivica hiperrealistične silikonske maske.

- Izgleda identično kao onaj viralni video Džima Kerija za koji su svi tvrdili da nosi masku. Šta se dešava sa njegovim licem i vratom? - napisao je jedan korisnik mreže X

Drugi su počeli da dele stare fotografije Roberta Harvarda i da porede detalje poput oblika ušiju, tvrdeći da postoje „očigledne razlike“.

Internetom su ubrzo počele da kruže teorije da u studiju navodno nije sedeo pravi Harvard, već osoba prerušena pomoću napredne tehnologije maskiranja.

Pojedini teoretičari zavere otišli su toliko daleko da su tvrdili da „svetske sile testiraju novu tehnologiju prerušavanja uživo pred kamerama“.

Ipak, mnogi su ponudili mnogo racionalnije objašnjenje za čitavu situaciju.

Prema njihovim tvrdnjama, najverovatnije je reč o kombinaciji teške televizijske šminke, jakog studijskog osvetljenja i digitalnih AI filtera za podmlađivanje slike koji su tokom prenosa napravili vizuelni problem upravo u predelu vrata.

Neki korisnici smatraju da je moguće i da je došlo do greške u video obradi ili televizijskom renderovanju slike visoke rezolucije.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da Robert Harvard važi za jednog od najodlikovanijih oficira američkih SEAL jedinica, koji je učestvovao u specijalnim operacijama u Avganistanu i Iraku nakon napada 11. septembra.

Upravo zato je čitava priča izazvala još veći šok i nevericu među američkom publikom, navodi The Times of India.