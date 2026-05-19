Članovi grupe "Lavina" su po povratu u Beograd gostovali u emisiji na RTS-u, te otkrili da zbog komentara koje su dobili od organizatora Evrovizije nisu znali da li će se uopšte pojaviti na sceni.

Naime, tokom proba momci iz Lavine nisu imali problema, međutim, skoro pred sam početak u posetu im je u svlačionicu stigla ekipa organizatora.

Upravo zbog njihovih komentara i odbijanja da im ispune jedan mali zahtev oko nastupa, koji su do tada uredno ispunjavali na probama, članovi Lavine hteli su da odustanu od takmičenja.

- Samo da napomenemo da smo mi pred naš nastup u polufinalu doveli u pitanje da li ćemo uopšte izaći na binu. To se desilo baš tog dana, kada smo mi do poslednjeg trenutka bili u neizvesnosti zato što smo dobili jako, jako zabrinjavajuće komentare od Evrovizije i EBU-a. Nisu hteli da nam učine malu uslugu, njima je to bilo tehnički nezahvalno, da sklone plašt sa bine.

Kako su momci objasnili, dobili su ucenu. Organizatori su zahtevali od njih da sa bine sklone sedmog člana kako bi im ispunili zahtev.

- Ide skidanje plašta, plašt ostane na bini, mi smo imali probe na kojima su oni to sklanjali... Bitno je da napomenemo da smo imali osam tejkova, gde je svaki put bilo kako treba, a oni su došli kod nas u svlačionicu za vreme naše pripreme da nas obaveste o tome da to ne žele da odrade, zato što mi imamo sedmog člana na bini koji nije trebalo da se nađe tu. U pitanju je sedmi član koji skida plašt, a koji se vidi u kadrovima - otkrili su članovi grupe.

Bugarska odnela pobedu

Pobedu na ovogodišnjoj Evroviziji je odnela Bugarska i njihova predstavnica Dara koja se takmičila izvodeći pesmu "Bangaranga".

Mlada pevačica je poreklom iz Varne, a završila je Nacionalnu školu umetnosti „Dobri Hristov“, gde je studirala folklorno pevanje i muziku. Još kao dete bavila se tradicionalnim bugarskim pevanjem, a upravo se taj uticaj danas oseća i u njenim pesmama, posebno u evrovizijskoj numeri „Bangaranga“.

Zanimljivo je da je još od sedme godine učila folklorno pevanje, ali je kasnije odlučila da karijeru usmeri ka modernom pop zvuku. U intervjuima je govorila da joj je umetnička škola mnogo pomogla da razvije scenski nastup i disciplinu.

Ovaj spoj tradicionalnog bugarskog zvuka i moderne produkcije predstavlja njen zaštitni znak.

- Odrasla sam uz muziku opsesivno, kao da ništa drugo nije ni postojalo. Mnogi se često iznenade kada čuju da sam se školovala za folklorno pevanje, ali ta tehnika i emocija su i dalje u mom DNK - rekla je Dara jednom prilikom.

Pored toga što je istaknuta figura balkanske scene sa brojnim hitovima na prvim mestima top-lista, Dara je i vokalni trener u šou-programu "Glas Bugarske" od 2021. godine, gde je u četiri sezone čak dvaput dovela svoje takmičare do trona. Takođe, javnost je imala priliku da je gleda i u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato".

Njena energična numera "Bangaranga" potpuno je zaludela publiku i žiri, donevši joj više od 500 glasova.

Ova mlada zvezda rođena je 9. septembra 1998. godine u Varni, što znači da uskoro puni 28 godina.

Dara je neverovatnu pažnju na sebe skrenula još kao sedamnaestogodišnjakinja kada je 2015. godine osvojila treće mesto u bugarskom "Iks faktoru".

Odmah nakon takmičenja njena karijera je lansirana u orbitu. Potpisala je ugovor sa moćnom izdavačkom kućom Virginia Records i objavila debitantski singl "K'vo ne chu", koji je nedeljama bio neprikosnoveni hit na bugarskim top-listama.

Nakon toga nizala je hitove poput „Thunder“, „Call Me“ i „Mr. Rover“, a njene pesme imaju više od 80 miliona pregleda i slušanja.

