Jurasi Rosa Alves primljen je u bolnicu 16. maja zbog respiratornih problema, a lekar ga je ubrzo proglasio mrtvim.

Međutim, prava drama tek je usledila.

Telo prevezeno u pogrebno preduzeće

Nakon proglašenja smrti, porodica je počela pripreme za opelo, dok je telo prebačeno u pogrebno preduzeće radi standardnih procedura.

Ali zaposleni su ubrzo primetili nešto jezivo.

"Video sam pokrete stomaka"

Kako je ispričala medicinska supervizorka Žaklin Brođato, radnici su tokom pripreme tela primetili neobične pokrete.

Kada smo ga položili na sto, videli smo pokrete u predelu stomaka i posumnjali da diše - rekla je.

U tom trenutku nastala je potpuna panika.

Borba za život krenula usred pogrebnog preduzeća

Osoblje je odmah pokušalo da mu oslobodi disajne puteve i pozvalo hitnu pomoć.

Lekari su po dolasku hitno:

intubirali muškarca

sedirali ga

prebacili ga u bolnicu

Prema poslednjim informacijama, Alves se nalazi na intenzivnoj nezi u teškom, ali stabilnom stanju.

Porodica već spremala sahranu

Njegovi rođaci tvrde da su već krenuli da pripremaju dokumenta i odeću za opelo kada su dobili šokantan poziv.

Rekli su nam da diše i da se pomera - ispričao je jedan član porodice.

Pokrenuta istraga

Policija je slučaj registrovala kao mogući "neuspeh u pružanju pomoći", dok je bolnica najavila internu istragu.

Ime lekara koji je proglasio muškarca mrtvim nije objavljeno.

Advokat porodice upozorio je da je čitava situacija mogla dodatno da ugrozi zdravlje starca zbog:

godina

vremena provedenog bez adekvatne pomoći

ozbiljnog zdravstvenog stanja

Slučaj je izazvao ogromnu pažnju javnosti i pokrenuo pitanja o tome kako je moguće da čovek bude proglašen mrtvim dok je još davao znake života.