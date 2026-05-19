Članovi stručnog žirija Srbije za Evroviziju već danima su glavna tema na društvenim mrežama, zbog toga što u finalnoj večeri takmičenja nisu dali ni jedan bod Hrvatskoj.

Među članovima tu je i mlada pevačica Lores, koja se takmičila na Pesmi za Evroviziju u želji da postane naša predstavnica.

Lores se sada oglasila, besna, jer je ljudi napadaju zbog glasova, pa pomenula Hrvatsku i grupu Lelek.

- Da li mislim da su naši susedi zaslužili 0 poena, apsolutno ne! S tim u vezi - rekla je Lores i otvorila jedan papir:

- Apsolutno mi ne pada na pamet da vam čitam moje glasove, samo zato što je neko prvo odlučio da pljune, pre nego da razmisli. Najbitnije stvari, vama vrlo verovatno ne, to je da me se kanete nacionalnosti i tih sr*nja. Kao neko ko je rođena Srpkinja, a potiče iz multinacionalne porodice, hvala Bogu, ja vam adresa za ta hm, hm, sigurno nisam i nikada neću biti. Sve što je urađeno taj dan, urađeno je isključivo i samo isključivo sa profesionalne strane, ni po babu, ni po stričevima. Evroviziju smatram isključivo muzičkim takmičenjem i zato me ne zanima da li delimo isto mišeljenje ili ne, s tim u vezi sam tako i glasala - napomenula je Lores.

Podsetimo, pored Lores, u sastavu stručnog žirija RTS, bile su pevačice Aleksandra Kovač, Mari Mari, Jelena Tomašević, kao i kompozitor Dušan Alagić.

Nakon finalne noći, oni su se našli na udaru čitavog regiona, jer su Hrvatskoj dodelili 0 poena za finale.

