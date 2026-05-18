Generalni direktor Javnog servisa Moldavije (TRM), Vlad Curkanu, objavio je danas da podnosi ostavku nakon glasanja žirija svoje države na Evroviziji 2026.

Kako je istakao, okidač za podnošenje ostavke bio je momenat kada je žiri njegove države dodelio tri poena Rumuniji, a nula Ukrajini.

- Glasanje je naša odgovornost, a pre svega moja, kao rukovodioca instutucije. Izbegavao sam da dajem uputstva žiriju, a ono što se dogodilo je neobično iz našeg ugla gledanja. Žiri nije uzeo u obzir osetljivost situacije između Moldavije i naše dve komšijske zemlje - izjavio je Curkanu na konferenciji za štampu.

- Naš stav prema Ukrajinskom takmičaru nije nula bodova, a naš osećaj prema Rumuniji ne može biti ništa drugo do ljubav - istakao je Vlad nakon kritika na račun glasanja.

On je izjavio da kroz svoju ostavku želi da pošalje jasan signal, a to je da "bratstvo koje Moldavija ima sa Rumunijom i zahvalnost i poštovanje prema Ukrajini za njenu svakodnevnu žrtvu ostaju nepromenjeni".

Bugarska odnela pobedu

Pobedu na ovogodišnjoj Evroviziji je odnela Bugarska i njihova predstavnica Dara koja se takmičila izvodeći pesmu "Bangaranga".

Mlada pevačica je poreklom iz Varne, a završila je Nacionalnu školu umetnosti „Dobri Hristov“, gde je studirala folklorno pevanje i muziku. Još kao dete bavila se tradicionalnim bugarskim pevanjem, a upravo se taj uticaj danas oseća i u njenim pesmama, posebno u evrovizijskoj numeri „Bangaranga“.

Zanimljivo je da je još od sedme godine učila folklorno pevanje, ali je kasnije odlučila da karijeru usmeri ka modernom pop zvuku. U intervjuima je govorila da joj je umetnička škola mnogo pomogla da razvije scenski nastup i disciplinu.

Ovaj spoj tradicionalnog bugarskog zvuka i moderne produkcije predstavlja njen zaštitni znak.

- Odrasla sam uz muziku opsesivno, kao da ništa drugo nije ni postojalo. Mnogi se često iznenade kada čuju da sam se školovala za folklorno pevanje, ali ta tehnika i emocija su i dalje u mom DNK - rekla je Dara jednom prilikom.

Pored toga što je istaknuta figura balkanske scene sa brojnim hitovima na prvim mestima top-lista, Dara je i vokalni trener u šou-programu "Glas Bugarske" od 2021. godine, gde je u četiri sezone čak dvaput dovela svoje takmičare do trona. Takođe, javnost je imala priliku da je gleda i u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato".

Njena energična numera "Bangaranga" potpuno je zaludela publiku i žiri, donevši joj više od 500 glasova.

Ova mlada zvezda rođena je 9. septembra 1998. godine u Varni, što znači da uskoro puni 28 godina.

Dara je neverovatnu pažnju na sebe skrenula još kao sedamnaestogodišnjakinja kada je 2015. godine osvojila treće mesto u bugarskom "Iks faktoru".

Karijeru je započela još kao tinejdžerka u bugarskom „X Factoru“ 2015. godine, gde je stigla do finala i tada postala veoma popularna u regionu.

Odmah nakon takmičenja njena karijera je lansirana u orbitu. Potpisala je ugovor sa moćnom izdavačkom kućom Virginia Records i objavila debitantski singl "K'vo ne chu", koji je nedeljama bio neprikosnoveni hit na bugarskim top-listama.

Nakon toga nizala je hitove poput „Thunder“, „Call Me“ i „Mr. Rover“, a njene pesme imaju više od 80 miliona pregleda i slušanja.

Alo/zdg.md

