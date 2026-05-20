Neobičan medicinski slučaj iz Kine privukao je veliku pažnju javnosti nakon što su lekari kod muškarca iz pokrajine Ljaoning otkrili metalni štapić za jelo zaglavljen u grlu. Najšokantniji detalj cele priče jeste činjenica da je pacijent sa stranim predmetom živeo čak osam godina.

Muškarac, poznat samo po prezimenu Vang, imao je 46 godina kada je ponovo potražio pomoć lekara zbog sve jačih bolova i problema sa gutanjem.

Sve počelo još 2018. godine

Prema navodima stranih medija, Vang je metalni štapić za jelo slučajno progutao još 2018. godine. Tada je otišao u bolnicu, ali je odbio operaciju jer se plašio zahvata.

Umesto da odmah ukloni predmet, odlučio je da nastavi sa svakodnevnim životom uprkos povremenim bolovima i nelagodnosti.

Pošto nije imao ozbiljne probleme sa disanjem, godinama nije tražio novu medicinsku pomoć. Tegobe je, kako se navodi, pripisivao konzumiranju alkohola i verovao da stanje nije ozbiljno.

Lekari mislili da je predmet skoro progutan

Tek kada su bolovi postali intenzivniji, a gutanje otežano, Vang je ponovo otišao kod lekara.

Ispričao je da ima osećaj kao da mu je nešto zaglavljeno u grlu, ali su doktori u početku mislili da se radi o nedavnom incidentu.

Pravo iznenađenje usledilo je kada im je rekao da se predmet u njegovom grlu nalazi godinama.

Rendgenski snimak pokazao je metalni štapić za jelo dug čak 12 centimetara.

Operacija bez otvaranja vrata

Lekari su uspeli da uklone strani predmet minimalno invazivnom procedurom kroz usta, bez potrebe za klasičnom operacijom vrata.

To je za pacijenta bilo posebno važno, jer je upravo strah od takvog zahvata bio razlog zbog kog je godinama odlagao lečenje.

Prema rečima doktora Huanga Veipenga, glasne žice i okolno tkivo nisu pretrpeli ozbiljna oštećenja uprkos tome što je predmet tako dugo bio zaglavljen.

Pacijent se nakon intervencije uspešno oporavio i nekoliko dana kasnije pušten je kući.

Još jedan neverovatan slučaj

Ovo nije prvi ovakav slučaj koji je privukao pažnju kineskih medija.

Ranije je zabeležena i priča o 64-godišnjem muškarcu kojem su lekari izvadili četkicu za zube dugu 17 centimetara, za koju je tvrdio da ju je progutao još kao dečak.

Prema njegovim rečima, četkicu je slučajno progutao sa 12 godina, ali se uplašio da to prizna roditeljima, pa je decenijama živeo verujući da će problem nestati sam od sebe.