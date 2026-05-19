Pevačica Tanja Savić je svojevremeno napustila emisiju "Amidži šou" zbog voditeljke Jovane Jeremić, a sada je otkrila i razloge zbog kojih je to učinila.

Naime, u toku nove emisije „Amidži šou“ u kojoj je sinoć gostovala, Tanja Savić progovorila je o situaciji koja se dogodila pred kamerama.



-Namerno sam tada rekla da idem u WC, a ne toalet, jer je u toj emisiji vladao šund. Znate na koga mislim, prepoznaće se. Ti si tu noć mene zapostavio, nisi kriv, ali neko je tu osobu pozvao u tu emisiju, baš kad sam i ja bila. Nemam animozitet prema toj osobi, ali nešto mi se tu ne sviđa… to ponavljanje. Tada sam sedela kao saksija, ništa nisam pričala, samo sam rekla ‘Dobro veče’. Bila sam umorna, nisam spavala, i kada je spomenula rudare koji neće da rade za nju, to je bila kap koja je prelila čašu i rekla sam odoh ja kući – objasnila je Tanja u emisiji.



Takozvana „kraljica šera“ se povodom pevačicinih tvrdnji oglasila na Instagramu.

-Možda, ako me Tanja Savić pozove kao gosta iznenađenja, i popuni polupraznu Arenu. Evo, ja ću joj pomoći! Kao ultima ratio – poručila je Jovana.

Ona je dodala da je „internacionalno dobro“, dok je u pozadini ovaj tekst pratila pesma „Ljubomora“ od Maje Berović.

Tanja se, inače, za „Blic“ jednom prilikom oglasila i rekla kako se ne kaje zbog svog postupka i da se spasila upravo time što je napustila emisiju, u kojoj je gostovala i Jovana Jeremić, a voditeljka pevačlici ni po ovom pitanju nije ostala dužna.

-Emisija je razvalila sa šerom. To je najgledanija emisija u ovoj sezoni „Amidžija“. Dakle, Tanja nije bila osoba koja vuče šer. Šer smo vukli Nestor, Ivica i ja. Tanja je bila tu čisto da popuni prostor. Sama je otiša i videli ste kao je Ognjen reagovao, kao da je neko potpuno nebitan otišao iz studija. Znači nije ona presudna za emisiju, zato smo i nastavili kao da se ništa nije dogodilo – istakla je Jeremićeva.

Tanja Savić, podsetimo, 23. novembra ima koncert u beogradskoj Areni, pa je u gorepomenutoj emisiji rekla da se jako raduje tom druženju sa publikom.

