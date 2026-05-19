Prvi zamenik predsednika Odbora Državne dume za međunarodne poslove Aleksej Čepa uputio je oštru poruku nakon poziva iz Litvanije da NATO deluje protiv Kalinjingradske oblasti, upozorivši da bi svaki napad na taj region izazvao munjevit odgovor Rusije.

Čepa je poručio da bi sukob bio završen „za svega 15 minuta“.

Brutalan odgovor iz Moskve

Reagujući na izjave litvanskog ministra spoljnih poslova Kestutisa Budrisa, koji je pozvao NATO da deluje protiv Kalinjingrada, ruski parlamentarac nije birao reči.

– On je idiot. Proziva nekoga, provocira ga. Hajde da napadnu. Pa neka pokušaju sami. Za 15 minuta od njih neće ostati ništa – rekao je Čepa u razgovoru za RT.

Njegove izjave odmah su izazvale veliku pažnju zbog ozbiljnosti poruke i otvorenih pretnji usmerenih ka baltičkim državama.

Moskva upozorava na „opasne provokacije“

Čepa tvrdi da evropski političari poslednjih godina sve češće koriste agresivnu retoriku prema Rusiji i time dodatno podižu tenzije.

Prema njegovim rečima, mnogi koji pozivaju na sukob ne razumeju kakve bi posledice mogao izazvati direktan obračun između nuklearnih sila.

– Svako ko razume vojno-političke odnose zna koliko brzo situacija može da izmakne kontroli – upozorio je ruski poslanik.

On smatra da pojedine baltičke zemlje pokušavaju da politički profitiraju kroz oštre poruke prema Moskvi.

Kalinjingrad ostaje najosetljivija tačka

Kalinjingradska oblast poslednjih godina važi za jednu od najnapetijih tačaka između Rusije i NATO-a.

Ovaj ruski region, smešten između Poljske i Litvanije, ima ogroman strateški značaj za Moskvu, a svaka priča o mogućoj blokadi ili vojnom pritisku izaziva burne reakcije Kremlja.

Ruski predsednik Vladimir Putin još ranije je upozorio da bi eventualna blokada Kalinjingrada predstavljala ozbiljnu pretnju po Rusiju.

– Svaka pretnja Kalinjingradu biće uklonjena – poručio je Putin krajem prošle godine.

Novi strah od eskalacije

Izjave iz Litvanije i odgovor iz Moskve dodatno su pojačali zabrinutost zbog mogućeg novog podizanja tenzija između Rusije i NATO-a.

Analitičari upozoravaju da ovakva retorika povećava rizik od ozbiljne eskalacije u regionu Baltika, koji već godinama važi za jednu od najosetljivijih bezbednosnih zona u Evropi.