Mlada zvezda Jakov Jozinović je napravio pravu pompu održavši veliki broj koncerata u Beogradu, a na veliko iznenađenje mnogih zakazao je i Beogradsku arenu koja je maltene rasprodata za nekoliko sati.

Dvadesetogodišnjak iz Vinkovaca napravio je pravu pometnju na estradnom nebu, a ne krije da priželjkuje karijeru kakvu ima pevač Dino Merlin. Po svemu sudeći, njegov album prvenac će uskoro ugledati svetlost dana. Dok mu mnogi zameraju što plače tokom nastupa, pojedincima je to krajnje simpatično.

Nakon neverovatnog uspeha i čak deset rasprodatih koncerata u beogradskom Sava Centru ovog proleća, gde se doslovno lomila publika, Jakov je pokazao da je glasom i čistom emocijom osvojio ceo region. Tragom ove neverovatne priče i nezapamćene "jakovmanije", popričali smo sa ljudima koji ga poznaju iz perioda pre nego što je stao pod svetla velikih reflektora. Njegove komšije iz rodnih Vinkovaca, ali i oni koji ga sreću u Zagrebu gde studira političke nauke, imaju samo reči hvale za novu muzičku senzaciju.

Komšije ne kriju da su od malena videle njegov iks faktor koji je tek sada došao do izražaja.

Komšinica Mara (62) iz Vinkovaca:

- Joj, naše zlato! Pa mi smo ovde u komšiluku svi znali da će on biti velika zvezda. Još kao dete je stalno pevušio u dvorištu, a mi bismo otvarali prozore samo da ga slušamo. To što plače na koncertima, pa to je zato što ima dušu! Nije se on iskvario, ostao je ono isto vaspitano dete koje se svakome na ulici javi i ponudi da pomogne sa kesama iz prodavnice. Cela ulica navija za njega!

Taksista Ivan (45), živi blizu Jozinovića:

- Znam ga od malih nogu, igrao je tenis tu u kraju, uvek sportski tip i izuzetno vredan momak. Čujem da ga upoređuju sa Bitlsima zbog te histerije devojaka, i iskreno, nimalo me ne čudi. Jakov ima neku neverovatnu harizmu. Kod nas u kraju ga svi poštuju jer mu je porodica divna i skromna, a on je ostao skroman momak uprkos svemu što mu se dešava preko noći.

Lana (21), komšinica iz zgrade u Zagrebu:

- Svi na fakultetu znamo ko je on, ali on se ponaša potpuno normalno, kao da ne puni dvorane širom Balkana. Sretnemo se često u hodniku, uvek je nasmejan, skroman i sa slušalicama u ušima. Kada je izašao njegov prvi singl 'Polje ruža', cela zgrada je slavila. Drago mi je što uspeva, jer se vidi da muziku živi i da ne glumi nikakvu nedodirljivu zvezdu. Jedva čekamo njegov album, tek ćemo tad videti koliko je zapravo talentovan.

Čika Stipe (70), penzioner iz rodnog kraja:

- Gledao sam ga na televiziji kad je bio još dečak, mislim da ga je Enes Bešlagić tada primetio na nekoj audiciji. Odmah se videlo da je vanserijski talenat. To što ga kritikuju zbog suza na bini, ma to su ljubomorne duše. Pa i Oliver Dragojević, koji mu je uzor, pevao je čistom emocijom. Jakov ne peva iz koristi, on peva iz srca, zato ga narod u Beogradu i voli.

Komšinica Vesna (38) iz Vinkovaca:

- Njegova kuma Minea je naša estradna zvezda, tako da mu je talenat verovatno i u genima, ali Jakov je sam izgradio svoj put preko društvenih mreža i onih predivnih obrada. Kada je prešao na pesme Balaševića i Dina Merlina, sve nas je rasplakao. Ponosni smo što momak iz našeg malog mesta puni Beogradsku arenu. On je dokaz da se iskrena emocija i vaspitanje i dalje cene - rekle su komšije za Alo!

