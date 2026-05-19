Ovim strašnim povodom oglasio se i predsednik Srpske napredne stranke, Miloš Vučević koji je oštro osudio napad na aktiviste SNS-a i poručio da nasilje u ovoj zemlji neće proći.

-Nožem na političke neistomišljenike. Da li je ovo ta mladost koja nosi svetlu budućnost. Njihova politika je sve samo ne svetla. Njihova politika je blokiraj, mrzi, tuci, potezi nož na sve koji misle drugačije. Valjda im je ovo uvertira pred najavljeni “mirni skup”. Nećemo dozvoliti nasilje! Nećemo odustati od borbe za slobodnu, mirnu i prostojnu Srbiju! Pobediće Srbija!

Podsetimo, na Slaviji je danas došlo do jezivog incidenta kada je grupa blokadera napala aktiviste SNS-a dok su postavljali transparent „Srbija pobeđuje“.

Blokaderi su tokom brutalnog napada upućivali najgore uvrede i psovke, a potom fizički napali građane samo zato što drugačije misle i zato što im smeta poruka „Srbija pobeđuje“ ispisana na transparentu.

Kako pišu mediji (Informer i 24sedam), blokaderi su upotrebili suzavac, dok je u jednom trenutku izvučen i nož. Navodno su napadači kod sebe imali i teleskop-palicu, dodaju beogradski mediji.