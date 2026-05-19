Nataša Bekvalac važi za jednu od najlepših pevačica na domaćoj javnoj sceni, a njen izgled godinama privlači pažnju i muškaraca i žena.

Pop zvezda se poslednjih meseci dodatno posvetila treninzima i posebnom režimu ishrane, a sada je ponosno pokazala rezultate svog truda.

Bekvalčeva je na Instagramu objavila snimak iz ogledala u minijaturnom bikiniju, a prizor je mnoge ostavio bez daha.

Kupaći kostim istakao je njen bujan dekolte, uzak struk, izvajane noge, ali i trbušnjake na stomaku, na kojima se jasno vidi koliko je radila na svojoj figuri.

Posebnu pažnju privukla je i tetovaža koju ona godinama ima u predelu kuka, a koja se retko može videti u javnosti, osim kada je na plaži ili u kupaćem kostimu.

Kako bi održala vitku liniju, pevačica je prošla kroz brojna odricanja, o čemu je ranije otvoreno govorila.

Visina Nataše Bekvalac

Mnogi nisu znali ni koliko je zapravo visoka, s obzirom na to da je publika gotovo uvek viđa u visokim potpeticama.

Jednom prilikom je odgovarala na pitanja pratilaca na društvenim mrežama i tada otkrila da je visoka 168 centimetara, što su mnogi ocenili kao idealnu visinu za ženu.

Ovo je njena dijeta

Podsetimo, uspela je da smrša 10 kilograma viška zahvaljujući posebnom režimu ishrane.

Tokom dijete dozvoljeno je konzumiranje svih vrsta mesa, osim masne svinjetine, dok je čisto svinjsko meso dozvoljeno. Takođe, preporučuju se mlečni proizvodi sa što manje ugljenih hidrata, ali bez preterivanja sa namirnicama poput feta sira, jogurta i kačkavalja.

Kada je reč o povrću, dozvoljene su sve zelene namirnice poput kupusa, zelene salate, krastavca, karfiola, brokolija, luka, paradajza, tikvica i spanaća.

Otkriven pevačicin jelovnik

U jelovniku su dozvoljena i jaja pripremljena na sve načine, kao i orašasti plodovi, ali u ograničenoj količini, najviše jedna šaka dnevno.

Poseban akcenat stavlja se na unos vode, pa se savetuje minimum dva i po litra tokom dana.

Sa druge strane, tokom dijete strogo su zabranjeni pecivo, voće osim nedeljom, krompir, soja, pasulj, boranija, testenina, grašak, pirinač, grickalice, slatkiši i sokovi.

Prvih šest dana potrebno je pridržavati se ishrane bez ugljenih hidrata, dok se sedmog dana za doručak i ručak mogu unositi testenina, krompir i pirinač, ali bez slatkiša.

Ukoliko se javi želja za desertom, preporučuje se kašika meda ili integralni keks.

Nakon sedmog dana režim ishrane počinje iznova, a prema iskustvima mnogih, za mesec dana moguće je izgubiti najmanje 10 kilograma, a u pojedinim slučajevima i više.