Miroslav Ilić je jedan od najpoznatijih i najpopularnijih srpskih pevača, a karijeru je započeo 1965. godine.
Rođen je u selu Mrčajevci, školovao se u Čačku, a nakon toga je upisao Elektrotehnički fakultet u Skoplju.
Ipak, nakon mnogo godina obrazovanja odlučio je da se posveti muzici.
Budući da i dalje aktivno peva, nastupa i održava koncerte, mnogi se začude kada čuju koliko ima godina.
Rođen je 10. decembar 1950. što govori da ima 75 godina. Upravo zbog energije koju Ilić pruža na nastupima mnogi su mišljenja da je znatno mlađi.
Pojavila se vest da je umro
Na društvenim mrežama i određenim portalima osvanula je lažna vest koja prenosi informaciju da je preminuo pevač Miroslav Ilić.
Miroslav Ilić se sada tim povodom hitno oglasio na svom Instagram profilu.
- Dragi moji višedecenijski verni fanovi, znate da se ne oglašavam povodom ovakvih stvari, ali ovoga puta moram da ih demantujem. Naslovi poput „Umro Miroslav Ilić“… nisu samo neistiniti. Oni su bezdušni. Da razjasnimo odmah, ja sam živ, zdrav i što je najvažnije, i dalje pevam - započeo je Ilić i dodao:
- Sve zlonamerne ljude moram da razočaram, ali Aleja velikana će pričekati na mene - napisao je Miroslav Ilić.
