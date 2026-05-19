Folk pevač Asim Brkan hospitalizovan je i trenutno se nalazi pod lekarskim nadzorom.



Prema dostupnim informacijama pevač je primljen pre nekoliko dana u bolnicu zbog problema sa srcem, nakon čega je zadržan radi dodatnih pregleda i detaljnih kontrola kako bi se utvrdilo njegovo tačno zdravstveno stanje.



Zbog zdravstvenih tegoba, Brkan je bio primoran da otkaže sve ranije planirane obaveze, a kako su mediji saznali od izvora bliskog pevaču, u narednom periodu u potpunosti će se posvetiti oporavku i medicinskim ispitivanjima.

Zdravstveno stanje poznatog pevača sada je u fokusu, dok porodica, prijatelji i brojni fanovi sa zabrinutošću prate situaciju i nadaju se što bržem oporavku.

On se oglasio i na svom Fejsbuk profilu, gde se obratio ljudima koji brinu za njega.

-Nakon višednevne borbe moje zdravstveno stanje je stabilno. Hvala svima koji brinu - napisao je pevač.

Podsetimo, Asim Brkan je decenijama prisutan na muzičkoj sceni i iza sebe ima brojne hitove koji su obeležili narodnu muziku.

