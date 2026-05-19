Voditelji su tokom emisije o vanzemaljcima i NLO teorijama želeli da uključe stručnjaka za ufologiju, ali su umesto njega pozvali — urologa.

Sve se dogodilo u emisiji argentinske medijske kuće Vorterix, kada su voditelji preko video-poziva predstavili gosta kao stručnjaka za vanzemaljski život.

Voditelj je zatim ozbiljno upitao:

Gde ste naučili toliko o vanzemaljcima?

Sa druge strane ekrana nastao je trenutak potpune zbunjenosti.

Zatečeni lekar pokušao je da objasni grešku:

Ja sam urolog, nisam ufolog. Slično je, ali nije isto — odgovorio je kroz smeh.

U studiju je zavladala potpuna tišina, a voditelji su tek tada shvatili kakav su gaf napravili uživo u programu.

Neprijatna scena postala hit na internetu

Iako je situacija bila veoma neprijatna, doktor je odlučio da ostane priseban i nastavi razgovor.

Voditelji su ga zatim ipak pitali:

Da li verujete da postoji život na drugim planetama?

Ne mislim. Ali možda postoji — odgovorio je lekar uz osmeh.

Snimak je ubrzo eksplodirao na društvenim mrežama, gde su ljudi masovno komentarisali urnebesnu grešku.

Internet preplavljen komentarima

Dok su jedni plakali od smeha zbog zabune između urologa i ufologa, drugi su kritikovali produkciju emisije.

Među komentarima su se izdvojili:

„Dosta mi je ere besmislica“

„Kad je već tu, pitajte ga za prostatu“

Video danas kruži internetom i mnogi ga već nazivaju jednim od najneprijatnijih, ali i najsmešnijih televizijskih gafova godine.