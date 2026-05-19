Aleksandra Prijović i Ljuba Perućica su bili u emotivnom odnosu o kom se priča i danas, nakon skoro deset godina.

Danas su u srećnim brakovima, a neka pitanja o njihovom odnosu su ostala bez odgovora.

Ljuba se osvrnuo na emotivnu vezu sa Aleksandrom, te je otkrio do sada nepoznate detalje.

- Dve godine smo bili zajedno, voleli smo se. Ohladio sam se na kraju, zato smo se i rastali. Duže vreme to nije funskcionisalo, nije više to bilo to. Jedan dan sam rekao da ću da idem iz stana jer nema smisla. Vagao sam dugo kako to da uradim i pričao sam sa roditeljima. Tata mi je rekao da kada se jednom spakujem i odem, onda nema vraćanja - rekao je pevač, i dodao:

- Kada sam odlazio, bilo je potresno. Nije mi uopšte bilo lako. Proveli smo dosta vremena zajedno, svašta prošli... Aleksandra me je molila da ne idem, nakon mog odlaska smo ponovo pričali, pokušavao sam da je primirim. Nije više bilo prijatno, želeo sam da se odvojim. Gledao sam da je ne povredim, prosto nisam takav čovek. U nekim momentima ne možeš da ideš protiv sebe. Rastali smo se, bilo je bolno, možda više po nju nego po mene - zaključio je Perućica za Hajp.

