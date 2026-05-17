Srpski predstavnici na ovogodišnjoj jubilarnoj 70. Evroviziji grupa „Lavina” vratili su se u Beograd dan nakon velikog finala. Oni su u konačnom skoru zauzeli 17. mesto, dok je pobedu odnela Dara iz Bugarske, koja je svojim emotivnim nastupom i snažnim vokalom osvojila publiku širom Evrope.

Članove grupe „Lavina” na aerodromu „Nikola Tesla” iz prve su pokušali da izgledaju neprimetno, ali nije im pošlo za rukom.

Iako nisu uspeli da se plasiraju među deset najboljih, članovi benda istakli su da su ponosni na svoj nastup i iskustvo koje su stekli predstavljajući Srbiju na jednom od najvećih muzičkih takmičenja u Evropi.



Bez obzira na loš plasman, momci iz benda su puni pozitivne energije došli iz Beča nakon svog debitanskog učešća na Evroviziji. Spektakulatnim nastupom ostvavili su sjajan utisak i Srbija je ponosna na njih što se može videti i prema brojnoj podršci javnosti prethodnih dana.







