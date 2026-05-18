Kompanija TE Connectivity planira da do kraja 2028. godine ugasi proizvodnju u nemačkom gradu Speyer, čime će biti ugašeno 630 radnih mesta.



Kao glavne razloge za ovu odluku kompanija navodi slabu potražnju na tržištu, rastuće troškove poslovanja i sve jaču globalnu konkurenciju u automobilskoj industriji.

Takođe, u razmaku od samo tri nedelje, više od 1.200 radnih mesta došlo je na ivicu opstanka, što ovaj grad u saveznoj pokrajini Rhineland-Palatinate čini jednim od najteže pogođenih ekonomskom krizom.

Kompanija, koja proizvodi konektore i senzore prvenstveno za automobilsku industriju, kao razloge navodi:

U Speyeru bi trebalo da ostane samo 140 radnih mesta u sektorima inženjeringa i administracije, dok se proizvodnja seli u pogone u Bavaria, Belgium, Czech Republic, India i Morocco, prenosi Fenix magazin.