Voditeljka Božica Bobe Malević otvoreno je govorila o svojoj ćerki, pevačici Tea Tairović, njenom odrastanju, kao i tome kako je podnela razvod od njenog oca, akademskog slikara Zorana Tairovia.

U razgovoru se dotakla i zeta Ivana, kao i porodičnih odnosa koji su i dalje harmonični uprkos životnim promenama.

Na početku je govorila o karijeri ćerke Tee Tairović i istakla da je sam početak bio najzahtevniji.

-Početak jeste bio najteži, ali i kod mene i kod nje. Uvek je imala svoj cilj. Govorila sam joj: "Ajde, idi, takmiči se, pa ćemo da vidimo". Uvek sam je podsećala da ne očekuje previše, jer je bila emotivna i tanana. Plašila sam se da nema dovoljno sportskog duha da izdrži i pohvalu i uspeh i poraz. Kao sportista, kad pobediš, raduješ se kratko, a sutradan ide novi trening. Kada izgubiš, ne smeš da padneš, već analiziraš greške i nastavljaš dalje. Vremenom se to kod nje razvilo, jer je izuzetno uporna i disciplinovana - objasnila je Malevićeva.

Dodala je da joj prija što je ljudi prepoznaju kao "Teinu majku".

-Meni je prelepo kada me prepoznaju po njoj. U ovom njenom periodu me uglavnom tako i registruju. "Jeste vi mama Tee Tairović?" To mi je nešto najlepše. Imamo roditeljsko-prijateljski odnos. Poverava mi se, a i ja njoj. Smatram je odgovornom osobom i mogu da je pitam za savet, iako je razlika u godinama velika - navela je ona.

Otkrila je i da su imale nesuglasice oko njenim pesama, ali bez većih konflikata.

.Bilo je, ali ne nekih ozbiljnih sukoba. Rekla sam: "Joj, ne znam, ove reči su mi nešto". Ona je odgovorila: "Veruj mi da znam šta radim": I bila je u pravu, ja nisam - priznala je.

Na pitanje da li njena ćerka kuva u braku, odgovorila je:

-Pa ne, mislim da ne kuva. Štedela sam je oko kuvanja, rano je počela da radi, škola, fakultet, ples. I njen otac je odličan kuvar, još bolji od mene. Vojvođanin je, pa ume da napravi od ničega svašta. Tokom korone je počela pomalo da kuva, ali sada nema vremena. Jednog dana će verovatno - istakla je voditeljka.

O razvodu od supruga

Govoreći o razvodu od supruga Zorana Tairovića, navela je da su ostali u korektnim odnosima nakon što je njihova ćerka imala četiri godine.

-Razvod nije ni lep ni lak. Nismo se razveli zato što je to bilo super, ali smo dovoljno civilizovani i svesni da, kada imate dete, ta veza traje zauvek. Zbog Tee smo ostali u prijateljskim odnosima. Sve smo zajedno radili, rođendane, mature, svadbu. Čujemo se, savetujemo i funkcionišemo normalno - bila je iskrena.

Dodala je da je upravo bivši suprug često znao bolje da smiri Teu tokom pritiska javnosti.

-Smireniji je, zna da relativizuje stvari i da kaže da tvoj problem nije najveći na svetu - objasnila je.

"Ljudi imaju pogrešnu sliku"

Osvrnula se i na komentare na društvenim mrežama.

-Čitam komentare, ali ne pratim sve detaljno. Ljudi često imaju pogrešnu sliku i daju sebi za pravo da komentarišu bez osnova. Uvrede me pogađaju, to je nevaspitano. To govori više o njima nego o osobi koju kritikuju - istakla je Malevićeva.

Otkrila kakav odnos ima sa zetom

Na kraju se dotakla i zeta Ivana Vardaja, za koga je imala samo reči hvale.

-Imamo izuzetno lep odnos. Nemam sina, ali on mi je kao sin. Ne odvajam ga od Tee. Vaspitan je, kulturan, veliki džentlmen, pametan. Ima beogradski šmek, ali i manire, što je danas retkost - rekla je ona.

Dodala je i da ne vrši pritisak na ćerku i zeta oko potomstva.

-Nijednom nisam pitala. Oni sami kažu da će biti kada budu hteli. Ne volim da pritiskam, to bi bilo napadno - zaključila je Božica za Blic.

