Nakon spektakularnog finala Evrovizije 2026 u Beču, cela Evropa bruji samo o Darini Nikolajevoj Jotovi, pobednici iz Bugarske koja je poznatija kao Dara.

Njena energična numera "Bangaranga" potpuno je zaludela publiku i žiri, donevši joj više od 500 glasova.

Ova mlada zvezda rođena je 9. septembra 1998. godine u Varni, što znači da uskoro puni 28 godina.

Dara je neverovatnu pažnju na sebe skrenula još kao sedamnaestogodišnjakinja kada je 2015. godine osvojila treće mesto u bugarskom "Iks faktoru".

Karijeru je započela još kao tinejdžerka u bugarskom „X Factoru“ 2015. godine, gde je stigla do finala i tada postala veoma popularna u regionu.

Odmah nakon takmičenja njena karijera je lansirana u orbitu. Potpisala je ugovor sa moćnom izdavačkom kućom Virginia Records i objavila debitantski singl "K'vo ne chu", koji je nedeljama bio neprikosnoveni hit na bugarskim top-listama.

Nakon toga nizala je hitove poput „Thunder“, „Call Me“ i „Mr. Rover“, a njene pesme imaju više od 80 miliona pregleda i slušanja.

Prevod pesme Bangaranga

Iako cela Evropa polako počinje da pevuše stihove pobedničke numere, gotovo niko ne zna značenje stihova, te u nastavku ostavljamo prevod.

Oživljavam okružena zaslepljujućim svetlima

Niko neće spavati večeras

Dobrodošli u pobunu

Ja sam haos!

Svetla nas zaslepljuju!

Dobrodošli u nemir!

Ja sam anđeo i demon

Ja sam psiho bez razloga da to budem

Ja sam ona koja pokreće i mami

Ne pratim nikoga

Ja sam ona koju prate

Navući ću te, a onda ću te ostaviti da se treseš

Sve bliže sam ivici

Osećam to u sebi

Tela su uz tela i iskre lete

Osećam da ću poludeti

Ja sam buntovnica i opasnost

Ja podstičem ljude da se bore za slobodu

Pusti me da te nadahnem

Pusti me da te uvučem duboko, ostaviću te slabašnog

Srbija na 17. mestu

Naša zemlja zauzela je 17. mesto na listi, a voditelji programa su saopštili da je "Lavina" od publike dobila 52 poena.

Zbirno sa 38 glasova žirija Srbija ima 90 poena.

Maksimalan broj poena, odnosno 12 bodova, Srbija je dobila od Crne Gore i od Hrvatske.

