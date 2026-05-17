Nakon spektakularnog finala Evrovizije 2026 u Beču, cela Evropa bruji samo o Darini Nikolajevoj Jotovi, pobednici iz Bugarske koja je poznatija kao Dara.
Njena energična numera "Bangaranga" potpuno je zaludela publiku i žiri, donevši joj više od 500 glasova.
Ova mlada zvezda rođena je 9. septembra 1998. godine u Varni, što znači da uskoro puni 28 godina.
Dara je neverovatnu pažnju na sebe skrenula još kao sedamnaestogodišnjakinja kada je 2015. godine osvojila treće mesto u bugarskom "Iks faktoru".
Odmah nakon takmičenja njena karijera je lansirana u orbitu. Potpisala je ugovor sa moćnom izdavačkom kućom Virginia Records i objavila debitantski singl "K'vo ne chu", koji je nedeljama bio neprikosnoveni hit na bugarskim top-listama.
Nakon toga nizala je hitove poput „Thunder“, „Call Me“ i „Mr. Rover“, a njene pesme imaju više od 80 miliona pregleda i slušanja.
Prevod pesme Bangaranga
Iako cela Evropa polako počinje da pevuše stihove pobedničke numere, gotovo niko ne zna značenje stihova, te u nastavku ostavljamo prevod.
Oživljavam okružena zaslepljujućim svetlima
Niko neće spavati večeras
Dobrodošli u pobunu
Ja sam haos!
Svetla nas zaslepljuju!
Dobrodošli u nemir!
Ja sam anđeo i demon
Ja sam psiho bez razloga da to budem
Ja sam ona koja pokreće i mami
Ne pratim nikoga
Ja sam ona koju prate
Navući ću te, a onda ću te ostaviti da se treseš
Sve bliže sam ivici
Osećam to u sebi
Tela su uz tela i iskre lete
Osećam da ću poludeti
Ja sam buntovnica i opasnost
Ja podstičem ljude da se bore za slobodu
Pusti me da te nadahnem
Pusti me da te uvučem duboko, ostaviću te slabašnog
Srbija na 17. mestu
Naša zemlja zauzela je 17. mesto na listi, a voditelji programa su saopštili da je "Lavina" od publike dobila 52 poena.
Zbirno sa 38 glasova žirija Srbija ima 90 poena.
Maksimalan broj poena, odnosno 12 bodova, Srbija je dobila od Crne Gore i od Hrvatske.
