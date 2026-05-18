Visoki predstavnici vlasti Rumunije i Moldavije očigledno gaje i veliku međusobnu naklonost. Početkom maja moldavska predsednica Maja Sandu i njen rumunski kolega Nikušor Dan objavili su na svojim Fejsbuk stranicama zajedničku fotografiju: sede nasmejani, jedan pored drugog u rumunskom vojnom avionu. "Zajedno sa predsednikom Nikušorom Danom na putu smo ka glavnom gradu Jermenije, gde će biti održan sastanak Evropske političke zajednice", napisala je Maja Sandu.

Bio je to prvi put da su čelnici Republike Moldavije i Rumunije zajedno putovali na međunarodni sastanak i da su pri dolasku na aerodrom protokolarno dočekani kao dvojac. Ta gesta verovatno nije bila slučajna: jasna je poruka za sve važnije pitanje mogućnosti (ponovnog) ujedinjenja Republike Moldavije i Rumunije.



Prvi put su u obe zemlje istovremeno na vlasti čelnici koji pozitivno gledaju na ujedinjenje. Tome su se protivili svi prethodni moldavski predsednici, a u Rumuniji je pak samo Trajan Basesku (predsednik od 2004. do 2014.) bio uporan zagovornik "unionizma".

"Rumunija je spremna"

Sadašnja moldavska predsednica Maja Sandu poznata je zagovornica ujedinjenja, ali ipak izbegava tu temu. Tek se poslednjih meseci u više intervjua za strane medije otvoreno izjasnila za ujedinjenje. U januaru 2026. rekla je Bi-Bi-Siju da bi lično glasala za na referendumu o ujedinjenju – što je neke moldavske opozicione političare navelo da zahtevaju njenu smenu zbog "veleizdaje". Krajem aprila ponovo se za to založila u razgovoru sa novinarima Le Monda.



Uz to, Maja Sandu i Nikušor Dan imaju i blizak lični odnos. Oboje su ranije bili aktivisti protiv korupcije i borili se protiv samovolje i zloupotrebe vlasti. Maja Sandu je, kao i mnogi njeni sunarodnici, i državljanka Rumunije. Kao predsednica podržala je Nikušora Dana na rumunskim predsedničkim izborima u maju 2025. i glasala za njega.

Igračka velikih sila

To može delovati neobično – predsednica jedne države koja je istovremeno državljanka susedne zemlje, tamo glasa i na kraju zagovara nestanak sopstvene države. Ali to pokazuje koliko su Republika Moldavijai Rumunija povezane – jezički, istorijski i kulturno.

U obe zemlje službeni jezik je rumunski. Nekadašnju Kneževinu Moldaviju su 1812. međusobno podelili tadašnja Rusija i Osmansko carstvo. Granica – gotovo tačno po sredini – bila je reka Prut. Ubrzo nakon Prvog svetskog rata, u decembru 1918, nova politička elita u delu Moldavije koji je bio pod ruskom vlašću odlučila je o ujedinjenju sa Rumunijom, koja je i sama nastala 1859. ujedinjenjem do tada dveju osmanskih vazalnih kneževina, Moldavije i Vlaške.

Staljin je 1940. u dogovoru sa nacističkom Nemačkom ponovo pripojio teritoriju Moldavije istočno od reke Prut i od nje, zajedno sa uskim pojasom Pridnjestrovlja, stvorio Moldavsku Sovjetsku Republiku.

Ona je 1991, još pre zvaničnog raspada Sovjetskog Saveza, stekla nezavisnost.

Dugo vremena ni u Moldaviji ni u Rumuniji unionističke ideje nisu imale značajniju političku ulogu. Uprkos tome, Rusija od 1991. upozorava na navodno "fašističko ujedinjenje" Moldavije i Rumunije. To je bio i jedan od narativa koji su doprineli postepenom odvajanju Pridnjestrovlja od 1990. do 1992. – procesu koji je bio praćen prvim ruskim ratom nakon raspada Sovjetskog Saveza.

Možda bi ipak bilo bolje...



U Republici Moldaviji, prema istraživanju iz marta 2026, oko 42 odsto građana podržava ujedinjenje, ali i dalje većina od 47 odsto ne želi da odustane od svog suvereniteta i postane samo siromašna pokrajina susedne Rumunije. Ipak, broj onih koji podržavaju ujedinjenje raste, a u Rumuniji to zagovara čak oko 72 odsto ispitanih.

Jedan od razloga veće sklonosti ujedinjenju jeste napad Rusije na Ukrajinu, koji je naročito u Moldaviji doveo do promene raspoloženja među onima koji su još gajili iluzije o Rusiji. Osim toga, procenjuje se da više od trećine od oko 2,4 miliona stanovnika Moldavije ima i rumunsko državljanstvo. Rumunija je ubedljivo najvažniji trgovinski partner Moldavije i pomogla joj je da se oslobodi zavisnosti od ruske energije i poveže sa evropskim energetskim mrežama.

Savezi pisaca Rumunije i Republike Moldavije početkom maja poručili su u zajedničkoj izjavi: "Vreme je da se sa deklaracija pređe na konkretne korake." Ipak, proći će dosta vremena do ostvarenja tog cilja. U ustavima obe države postoje visoke prepreke za ujedinjenje, a Moldavija se i u tom dokumentu obavezala na vojnu neutralnost. Ali najveća je nepoznanica šta bi bilo sa Pridnjestrovljem, područjem koje i danas kontrolišu proruski separatisti.

"To je potpuno njihova stvar"



Uprkos svemu, tema ujedinjenja dobija zamah. Tako su, na primer, moldavski birači važan činilac na izborima u Rumuniji i doprineli su pobedi Nikušora Dana 2025. – protiv krajnje desnog kandidata Đorđa Simiona, predsednika stranke koja se, paradoksalno, zove Savez za ujedinjenje Rumuna. Time Sandu i Dan imaju važnu ulogu u tome da temu ujedinjenja ne prepuste rumunskoj krajnjoj desnici.

U Republici Moldaviji Maja Sandu suočila se zbog zagovaranja ujedinjenja sa optužbama za izdaju od proruski orijentisanih stranaka. Postoje i nezavisni kritički glasovi koji smatraju da nije primereno da predsednica, usred odmaklih pregovora o pristupanju EU, zagovara ujedinjenje sa Rumunijom. Barem visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas u tome ne vidi problem. Na to pitanje nedavno je odgovorila da o eventualnom ujedinjenju mogu da odluče isključivo građani Republike Moldavije i Rumunije – niko drugi.