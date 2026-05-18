Hrvatska pevačica Severina Vučković ponovo je izavala veliku pažnju javnosti nakon što je njen sin Aleksandar Popović ovog vikenda primio sakrament svete potvrde u Crkvi Marije Pomoćnice na Knežiji. Ovaj čin izazvao je brojne reakcije u regionu, budući da je Aleksandar još 2014. godine kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, čime su i Severina i Crkva prekršile kanon.

Sveta potvrda, odnosno krizma u Katoličkoj crkvi, predstavlja sakrament kojim se vernik dodatno povezuje s Hristom i crkvom. U pravoslavlju se ovaj čin naziva miropomazanje, odnosno pomazanje svetim mirom. Reč je o jednom od najvažnijih verskih obreda koji simbolizuje duhovnu zrelost i obavezu vernika da čuva i širi svoju veru.

Severina je tim povodom organizovala i porodično slavlje na kojem su se okupili članovi porodice, prijatelji i kuma Lorena Rušin Petrović. Ovo ne bi bio problem da Aleksandar već nije kršten u pravoslavnoj crkvi, i to prema svim crkvenim pravilima. Aleksandra je, podsetimo, u aprilu 2014. godine krstio vladika Nikanor.

Tema pripadnosti Crkvi regulisana je i kanonom 111 Zakonika kanonskog prava Katoličke crkve, koji definiše kome dete pripada nakon krštenja. Prema ovom pravilu:

- Oba roditelja pripadaju latinskoj crkvi

- Ako jedno od roditelja ne pripada latinskoj crkvi, dete joj se pribraja ako se roditelji o tome slože

- Ako nema sporazuma, dete se pribraja Crkvi vlastitog obreda kojoj pripada otac

"Samo tera inat Milanu"

Kako izvor Republike tvrdi, pevačica sve radi da napakosti Aleksandrovom ocu biznismenu Milanu Popovicu.

- Ona samo tera inat Milanu. Sve radi da bi mu napakostila, a ne shvata da tako najviše šteti njihovom sinu - tvrdi izvor pomenutog medija.

Podsetimo, Severina je još 2012. izazvala buru u javnosti kada je, prema pisanju hrvatskih medija, u strogoj tajnosti organizovala i krštenje sina u zupnoj crkvi Srca Isusova na Zametu u

Rijeci. Tada je sa njom bila njena majka, kuma i nekoliko bliskih ljudi, dok Milan Popović nije prisustvovao ceremoniji.

Alo/Republika

