Jubilarno 70. izdanje "Pesme Evrovizije" je završeno, a voditeljski dvojac, Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski, tokom tri večeri pevao je, plesao i vodio program pred milionskim auditorijumom širom Evrope.

Nakon završetka takmičenja, mnoge je zanimalo koliko su voditelji zaradili za angažman na jednom od najvećih muzičkih događaja na svetu.

Iako zvanični podaci nisu objavljeni, austrijski mediji navode da se može prilično precizno proceniti koliki su honorari u pitanju.

Kako prenose tamošnji mediji, iznosi koje su voditelji dobili strogo su čuvana tajna, a detalji su, navodno, zaštićeni ugovorima i ne smeju da dospeju u javnost. Uprkos tome, pojavile su se procene njihovih zarada.

Viktorija Svarovski je ranije, gostujući u emisiji "Willkommen Österreich", govorila o tome koliko joj je, uprkos bogatstvu porodice Svarovski, važna finansijska nezavisnost. Zbog toga se smatra da veoma pažljivo bira projekte i pregovara o uslovima angažmana.

Ona važi za jednu od najtraženijih voditeljki na nemačkom govornom području, a od 2018. godine vodi popularni RTL-ov šou "Let's Dance".

Za taj projekat, koji traje nekoliko meseci, navodno dobija oko 300.000 evra po sezoni.

Nemački mediji navode da je to nešto manje od honorara njenog voditeljskog partnera Danijela Hartviha, dok je njegova bivša partnerka Silvi Majs, prema pisanju medija, zarađivala oko 200.000 evra.

Kada je reč o Evroviziji, situacija je, čini se, bila drugačija. Prema informacijama iz izvora bliskih produkciji, Viktorija je navodno zaradila nekoliko desetina hiljada evra više od svog kolege.

Austrijski mediji procenjuju da je njen honorar mogao da dostigne i 120.000 evra, uključujući sve prateće obaveze, dok se zarada Mihaela Ostrovskog navodno kretala između 80.000 i 100.000 evra.

Za produkcije ovakvog obima i gledanosti, kako navode mediji, reč je o uobičajenim honorarima.

