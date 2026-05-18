Žena iz Kalifornije snimila je trenutak kada se njeno dete suočilo sa risom kod staklenih vrata na njihovoj kući.
Kejli Brandenberger objavila je video na društvenim mrežama na kojem se vidi kako se njeno dete i ris gledaju kroz staklena vrata porodične kuće u naselju Aper Voterman Kanjon u San Bernardinu.
Malo dete izgleda je delovalo fascinirano mačkom, koja je zauzvrat gledala u dete mašući repom.
Risovi podsećaju na kućne mačke, ali mogu narasti do oko dva puta veće veličine od običnih kućnih ljubimaca i poznati su kao dobri lovci, pa mogu da ulove i malog jelena.
Obično izbegavaju interakciju sa ljudima, prenosi Upi.com.
