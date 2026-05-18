Predstavnice Hrvatske, članice grupe Lelek oglasile su se zbog broja poena koje su dobile od srpskog žirija na Evroviziji.

Naime, zbog broja poena koje su devojke iz Hrvatske dobile od našeg stručnog žirija, tačno nula, digao se čitav region.

Iako je srpska publika po broju glasova Hrvatima dodelila maksimalnih 12, s tim se nisu složili stručnjaci.

Sada su se na Instagramu oglasile i članice grupe "Lelek". One su podelile pesmu grupe Lavina.

- Danas još jedna lekcija i podsetnik svima nama: Politika je ta koja nas je delila i koja nas i dalje deli. Narod, u svom stilu - srednji prst svemu što nas razdvaja - napisale su članice grupe uz fotografiju glasova publike iz Srbije i Hrvatske.

Naime, članovi benda "Lavina" su po sletanju na beogradski aerodrom juče izjavili da se "ne slažu sa glasovima stručnog žirija", koji nije dao nijedan poen grupi Lelek i pesmi "Andromeda", dok je publika iz Srbije dala maksimalan broj bodova.

Uprkos izostanku bodova od srpskog žirija, hrvatske predstavnice nisu dozvolile da im to pokvari utiske, ne krijući zadovoljstvo svojim nastupom.

- Na evroviziјskoј sceni u finalu, osećale smo se kao kraljice! Dale smo sve od sebe, a u finalu smo u potpunosti osetile prisustvo publike. Srećne smo! Hvala od srca svima koјi su glasali i naviјali za nas - izjavile su devojke iz grupe Lelek neposredno nakon takmičenja i istakle su da njihov odnos sa kolegama iz Srbije nije narušen.

- Nemamo ništa protiv benda Lavina, zapravo, družili smo se u Beču i momci su nam rekli da nam pružaјu maksimalnu podršku - poručile su one.

BONUS VIDEO: