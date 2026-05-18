Saša Milošević Mare se nedavno razveo od dugogodišnje supruge.

Nakon kraha braka Saša je uplovio u romansu sa 14 godina mlađom Ksenijom Milošević. Jednom prilikom je otvoreno govorio o porodici i tada je otkrio koliko se često viđa sa sinovima.

- Moram da kažem da zaista nisam strog otac. Od svojih dečaka uvek zahtevam malo više ozbiljnosti i ukazujem im na neke njihove vrline. Stalno ih podsećam koliko su pametni i talentovani, mislim da je to najbolji način da se motivišu deca i da se priča nešto što je dobro, a vezano je za njih. Ne mogu uvek da doprem do njih jer ne živimo zajedno, to je nešto što nam nedostaje - objasnio je on.

"Kseniju sam upoznao u periodu razvoda"

Mare je govorio i o tome kako je upoznao sadašnju partnerku.

- Sa prvom suprugom sam ostao u korektnim odnosima, što je i normalno s obzirom na to da smo roditelji dva sina. Kseniju sam upoznao nakon Evrosonga, a taj period se poklapa sa krajem mog emotivnog života sa bivšom suprugom. Krenuli smo bojažljivo i možda neambiciozno u prvom trenutku ne zbog nedostatka emocija već zato što sam ja iza sebe imao jedno pakovanje koje nosim manje ili više uspešno - priznao je svojevremeno.

