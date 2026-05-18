Večeras je došlo do pucnjave u Islamskom centru u San Dijegu. Nakon dojave o aktivnom napadaču policija San Dijega je odmah reagovala i izašla na teren. Policajac Entoni Karasko izjavio je da se veruje da je nekoliko ljudi upucano.

Prema prvim, još nepotvrđenim informacijama, ima mrtvih i povređenih.

Islamski centar se nalazi u pretežno stambenom naselju, oko 14 kilometara severno od centra San Dijega. Snimci iz vazduha prikazuju desetine policijskih vozila u tom području, dok su brojne ulice zatvorene zbog pucnjave.

Islamski centar je najveća džamija u okrugu San Dijego, prema podacima sa njegove veb stranice. Kampus uključuje školu Al Rašid, za koju se na sajtu navodi da nudi kurseve arapskog jezika, islamskih studija i Kurana.

