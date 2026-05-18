Goga i Marko Gačić su stavili tačku na svoj brak nakon osam godina, a pevač nikada nije krio da je tome prethodila njegova nova ljubavna veza.

Sada je progovorio o razvodu, te naglasio da je ušao u novi odnos jer onaj sa Gogom nije funkcionisao kako je zamišljao.

- Jeste se dogodilo to da sam ušao u novi odnos. Pojavila se osoba u mom životu, ali smatram da ne bi mogao niko da se pojavi da je to sve u braku funkcionisalo - rekao je Marko i nastavio:

- Ne, ne bih mogao da primetim ja nikog drugog da je išlo sve kako treba. Imali smo mi situacije i ranije gde smo pokušavali da rešimo nešto, ali se to na kraju ispostavilo bezuspešno - rekao je Marko u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

"Zaljubio sam se"

Podsetimo, Marko je prethodno priznao da sada živi sa ljubavnicom, odnosno devojkom s kojom je mesecima varao još uvek zakonitu suprugu.

- Goga i ja funkcionišemo odlicno, u odličnim smo odnosima. Normalno da u tim situacijama nije prijatno, ali sam već izjavio da smo se potpuno ohladili, ne mogu da kažem da je bilo za očekivati, ali smo došli u tu neku situaciju da nam je jasno da samo živimo zajedno i došli smo dotle. Bilo bi bolje da se to ranije završilo, na vreme, i da ne dođemo u tu situaciju da ja prevarim, ali se pojavio neko u mom životu i došli smo dotle samo iz tog razloga jer nije završeno kad je bilo vreme - počeo je Marko.

- Zaljubio sam se. Goga i ja smo ušli smo u proces razvoda, nismo se još papirološki razveli. Razvodimo se sporazumno, ima tu nekih stvari koje treba da se reše, kao što je recimo stambeno pitanje. Nije bilo loma, nikad mi nismo imali neke krupne svađe, oko svega smo se uvek dogovarali. Funkcionisalo je dok je funkcionisalo, kad je prestalo da funkcioniše, prestalo je sve - rekao je.

- Nismo imali nekih problema, nije bilo svađa ni rasprava, udaljili smo se. Ne znam kad je tačno to krenulo, da smo znali da ide u tom smeru, odavno bi se završilo. Više je stvar navike, naučili smo tako da funkcionišemo. Što se tiče prevare, Goga i ja ne živimo zajedno od oktobra meseca prošle godine, i od tada je to krenulo, neki dan pre toga - kazao je Marko.

Čeka dete sa ljubavnicom?

U javnosti je odjeknula inormacija da Marko nakon prevare i razvoda čeka dete sa devojkom sa kojom je bio neveran supruzi.

- Marko i njegova partnerka su presrećni. To su oboje želeli. Kruna tajne ljubavi stiže za šest meseci. Buduća mama se oseća odlično, a on joj ispunjava sve trudničke želje. Mali broj ljudi zna ovu informaciju, ali sada će svi da se raduju - tvrdi izvor Kurira.

Nakon pojavljivanja ove vesti pokušali smo da stupimo u kontakt sa Markom, ali do momenta objavljivanja teksta nije odgovarao na naše pozive.

