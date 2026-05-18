Kristijan Aleksić, kojem je Luka dostavljao picu, upucao ga je iz vatrenog oružja i dao se u bekstvo. Uhapšen je nakon gotovo 30 sati provedenih u bekstvu.

Luka je sledećeg petka trebalo da pleše u odelu na svojoj maturskoj večeri. U tom odelu će ga, odlučila je njegova majka, i sahraniti, izvestio je RTL.

- Moj mlađi sin je njegova generacija, trebalo je za sedam dana da budu na maturskoj večeri. Šta da vam kažem. Sinoć sam bio kod njih. Nebo i zemlja plaču. Ubica je naišao na najnevinijeg u gradu - rekao je za RTL Dario Lapić, predsednik Košarkaškog kluba DOŠK Drniš.

Drnišani redom u superlativima govore o ubijenom mladiću, koji je planirao studije u Splitui kome je život tek počinjao...

Stanovnici Hrvatske s pravom se pitaju kako je Aleksić, koji je ubio još 1994. godine, koji je osuđen zbog napada u zatvoru u Lepoglavi, kome su 2023. pronašli oružje... bio na slobodi. Celo mesto ga se plašilo.

Sa Lukom je u poslednjim trenucima njegovog života bio njegov prijatelj Ivan. Za HRT je rekao kako se Luka plašio da dostavi hranu na tu adresu i kako mu je ponudio da pođu zajedno.

- Ja sam se, kao njegov dugogodišnji prijatelj, ponudio da idem sa njim. Rekao sam mu da ću biti uz njega, da će sve biti dobro, da sam tu sa njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan otvara vrata i govori: "Uđi, uđi", međutim Luka mu prilazi da preda dostavu i Aleksić u tom trenutku puca - rekao je potreseni Ivan.

Šokirani mladić odmah je nastavio priču...

- Kada sam video Luku kako pada na pod, u tom trenutku sam počeo da trčim, preskočio sam stepenice, ušao u auto, međutim auto se ugasio. Otvaram vrata i vidim Aleksića kako trči prema meni, pa sam i ja počeo da bežim. Otišao sam do picerije i prijavio šta se dogodilo, rekao im da odmah idu u policiju - rekao je prijatelj ubijenog Luke za HRT.

