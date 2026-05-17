Obraćanje predsednika Vučića:

- Imali smo danas, rekao bih veoma uspešan sastanak, veoma uspešan koji nam je otovrio mogućnosti novih polja saradnje sa Azerbejdžanom. Potvrdili smo, naravno, naše prijateljstvo i mi se podržavamo već godinama u svim međunarodnim forumima, organizacijama. Razgovarali smo o geopolitičkim situacijama, o sukobu u Iranu, kao što znate Azerbejdžan se graniči sa Iranom, i osetili su sve što se zbiva. Ali zahvaljujući mudroj politici Alijeva nisu ulazili u bilo kakve sukobe uspeli da zadrže mir, stabilnost. Da bez problema funkcionišu danas.

Vučić dodaje da se privodi kraju sporazum o izgrađivanju gasne elektrane kod Niša.

- Ogroman projekat je u pitanju, dogovorili smo se kako da upotrebljavamo i koristimo, koji su izvori gasa. To je ogroman potencijal i novi kapacitet za našu elektro privredu. To je spasnonosno rešenje, 500 megavata instalisane snage, i to će nam mnogo značiti u eri data centara. - Videli ste da su na satanku bile brojne kompanije iz različitih oblasti. Mi smo ih zamolili dapogledaju stvari u Srbiji ponudli smo banje koje su propadale decenijama, da zapsole ljude da imaju usbvencije i mislim da smo mi čak preuzeli kontrou nad Crnim vrhom i to je mesto gde se već 30 godina nešto radi i idealan je prilika da se novi investitor pronađe - rekao je Vučić. Potrebno je da se nešto uradi da se privuku turisti iz celog sveta, dodao je predsednik i dodao da je do sada realizovano pet letova za Baku i da je popunjenost bila neverovatna, preko 80%. - Naši ljudi mogu mnogo da vide, nauče i uživaju u Azerbejdžanu. Ako dođu neka posete Baku otvoriće im e novi vidiici,a li i poslovne prilike. Ugostićemo uskoro veliku delegaciju iz Azerbejdžana i biće razgovori ne samo u oblasti energetike - rekao je Vučić te pomenuo saradnju u vojno-tehnološkoj oblasti. Kako kaže biće uvećana i trgovisnska razmena, te da zemlje u tom delu sveta predstavljaju priliku za napredak. - Srbija će do godine biri najbrža rastuća ekonomija u Evropi, ove ćemo biti među prvih pet - kazao je on. - Svi oni govore i engleski i ruski, više jezika, školuju se u inostranstvu rade po 10 i 11 sati dnevno, nevrovatno koliko su marljivi nije ni čudo što su uspešni - objašnjava Vučić. Vučić je najavio da sutra ima forum na kojem će se sastati sa predsednikom Kenije Vukujamom Rutom. - Veoma sam bio razočaran kada su priznali koosovsku nezavisnot, pa ću i o tome sa predsednikom Rutom da razgovaram - rekao je Vučić. - Za dva dana ćemo tačno znati kada idemo u Kinu - kaže Vučić, te dodaje da je posle posete pUtina koji će sutra da boravi u Kini red na Srbiju. Putin je ja mislim prekosutra u Kini, pa je onda naš red. To je za nas od najvećeg značaja rekao bih u prethodnih 20, 30 godina - kazao je predsednik. Odgovori na pitanja novinara: O odnosima sa Alijevim, Vučić kaže da su oni prijatelji i braća, da se redovno čuju i dele informacije. - Nisam ni morao da pitam, znao sam da će prekinuti saradnju sa Evropskim parlamentom. Znate, ti u EP se često prave pametni, pa oće da drže predavanje onima koji su od njih uspešniji. pa su se setili da drže lekcije kako izgleda demokratija, a kada im zatreba nafta i gas, onda dolaze kod njega i mole, pa pitaju "da li možeš da nam daš malo više". Pogledajte kako je uređena zemlja. Pogledajte stopu rasta koju ima Alijev i pogledajte spotu rasta koju imaju stručnjaci koji njemu sole pamet. Zato nisam za to morao ni da ga pitam, perfektno se razumemo i tačno znam šta radi, što mogu da kažem za predsednika Tokajeva. Da li mu je danas rođendan? Moraću posle da ga zovem da ga čestitam. Danas je rođendan i predsedniku RS Siniši Karanu, i njemu čestitam rođendan. Videću se i sa Mirziojevom, u oktorbru dolazi u Beograd, to će biti velika poseta, krajem godine - naglasio je Vučić. Predsednik podseća da je Azerbejdžan uložio milijarde i da su kupili deo italijanske energetske mreže, sa sve benzinskim pumpama. - Pogledajte njihove firme koje se bave građevinom. Šta oni urade, to je state of the art. Sve što oni urade, podignu cenu okolo posle svega što naprave, dolaska turista. Mi moramo da privučemo turiste iz centralne Azije... To su najbolje i najbrže rastuće ekonomije. Dajte da ih dovedemo i privučemo. I to su bile teme razgovora. Mnogo toga smo otvorili, otvorili smo nešto i o čemu ne smem da pričam, a mogu da vam kažem za nekih 15 dana - rekao je Vučić. On ističe da se uvek trudi da nauči nešto od ljudi koje ceni, i da od Ilhama Alijeva uvek može nešto da nauči. - Pažljivo sam saslušao njegovu analizu situacije u Iranu, regionu, ali i širom sveta. Uvek bolje razumete svet kada čujete od onoga ko je na izvoru. Oni su blizu Tabriza, severozapadnog dela Irana, i osećali su sve što se dešavalo. Neke su bombe pale i na enklavu Nahičevan, i sagledali smo perpektivu mogućeg obnavljanja sukoba. Gledali smo i kakve odnose da gradimo prema pojedinim akterima, posebno za neke biznis prilike sa pojedinim američkim kompanijama. Želimo da vidimo neke projekte koje možemo da radimo sa Amerikancima u budućnosti - otkrio je predsednik. Vučić dodaje da 500 megavata instalisane snage, kada se govori o obnovljivoj energiji, to nikada nije zaista 500 megavata, pošto zavisti od prirodnih uslova. - Ali kada imate gasnu elektranu, a mi imamo gasa i od Rusa, a i od Azerbejdžana, to je posao politike da obezbedi, za nas to znači da će to biti 500 megavata! To nije 200 megavata kao kada gledate solar ili vetar. Samo želim to da objasnim običnim ljudima. Mi jedino što smo uradili u 20 godina, sada smo uradili Kostolac 3, to je na 300 megavata. A računajte kakav je kvalitet uglja, pa i kada ga dovlačite, lignit, pitate se kakav će kvalitet da bude, ali nam je to jedini veliki energetski objekat koji je urađen. Ovi pre nas naravno nisu ništa uradili. Ali da li je to sve dovoljno? Pa nije, trebaće nam mnogo više. Mi ćemo samo na punjače za električna vozila morati da trošimo gigavate i gigavate - kazao je on. Ističe i da su se navike promenile, i da trenutno trošimo ogromne količine i leti, a ne samo zimi, kako je ranije bilo. - I zimi i leti u kratkim pantalonama, niko neće džemper da obuče po kući. Kad su letnji meseci spustimo na 18, kad su zimski podignemo na 22 stepena... za sve to koristimo struju, i trošimo je u neverovatnim količinama. Pogledajte bilans EPS-a. Nemojte da vas laže bilo koji ministar, svake godine trošimo sve više na kupovinu električne energije. Neki su zamislili da EMS treba da bude trgovačka firma, a ne proizvodna, zato što im je tako lakše.... Zato pričamo o nuklearnim kapacitetima, zato pričamo o svemu drugom - naglasio je predsednik. - Da vidimo šta sve možemo da uradimo, možemo li Bistricu za 7 godina u zapadnoj Srbiji, možemo li za 8 godina jedan mali nuklearni reaktor za naš značajan. - .vo je strašno važna vest za nas tih 500 magavata u Nišu plus toplotna energija... - rekao je Vučić. Ova gasna elektrana je strašno važna vest za Niš. Tako će svi investitori znati da su sigurni, e sada da li ćemo biti pametni da požurimo sa svim ovim, verujem da hoćemo. Ja uvek kažem da su stvari malo lošije nego što jesu, ali to govori o brizi - rekao je on. O tvrdnjama Dragana Popovića, predsednik kaže da je nacionalistička floskula njihovo lupetanje koje se stalno čuje, govoreći o raspadu državne zajednice sa Crnom Gorom. - Govorio sam činjenice, nije se Srbija odvajala od zajednice, već Crna gora. I to je činjenica. Postoji jedan deo autošovinista u Beogradu koji su uvek više voleli svakog drugog, i više mrzeli Srbiju, zato što je to bio preduslov da ih prihvate te kojima su se udvarali da pokažu da mrze Srbiju - rekao je on. O izjavama Dragana Đilasa, koji je rekao da ubistvo na Senjaku pokazuje "da su država i kriminal povezani", kao i da su i ranije postojali kavčani i škaljarci, ali da se država obračunavala sa njima, kao i o zvezdi blokadera, Medenici, Vučić ističe da neće da ulazi u blato i odgovara kriminalcima. - Reč je odbeglom kriminalcu koji mora da napada moju porodicu i mene jer ne sarađuje jedino sa nama - rekao je Vučić komentarišući novinarsko pitanje vezano za Miloša Medenicu. - Protiv koga su se to oni i kako borili? Kakve veze to ima sa Kolubijom i narko dilerima? Nisu se ni potrudili da se raspitaju o čemu se radi... Kažu ćutala policija dva dana, pa tek kada je supruga došla i prijavila tada je i počela da radi. Nisu policajci osumnjičeni da su učestvovali u ubistu... Treba da prihvatim pritisak svakoga ko mrzi Milića ili ne znam koga... Svako je nevin dok se ne dokaže drugačije i ovde ne psotoji osnova sumnje da je lično učestvovao u izvršenju već u prikrivaeu. Država je i tu brzo reagovala i pokazala da nema zaštićenih. Po tome se razlike ova držva aod one juče koju bi oni da vrate - kaže Vučić i dodaje kako je sada 4 puta manje ubistava te da su sva razrešena za razliku od perioda kada su blokaderi bili na vlasti. - To je borba između jednih i drugih blokadera šta će da kaže gore nešto za mene. Ja ih pozivam da se udruže, nemojte da se cepktae, to što me napdate koristite da uzmete poene ovim drugima. Ujedinite se, pokažite vaš program, šta znate osim da se vređate. Uduržte se pa da stanemo na crtu - kazao je Vučić. - Znaju sve ljudi u Srbiji - kaže Vučić. Vučić ističe da sve najgore misli o politici Nenada Čanka, ali da on nije glup, na pitanje o izjavi Čanka da blokaderi nimalo nisu oslabili vlast predsednika. - Ja sam dugo u politici, i ponekada se čudim kada čujem da neko čezne da glasa, ne za ove etablirane stranke, nego kada pričaju o ovom jubilarnom čitanju programa o Kosovu i Metohiji, u kom ne piše ništa. Do svega drugog, praznog, bez plana i programa, samo da se ne zamerite nikome. Program je teći će med i mleko, sve će biti divno, samo da odrubimo glavu Vučiću. Ako mislite da su ljudi glupi, pa potcenili ste sve. Nisu ljudi glupi, oni znaju da su potrebne nekada teške mere - kazao je on, i dodao: - Imamo pravilnike o tome da ne smeju policajci da rade, to je bio problem u svemu ovome, to nema veze ni sa Milićem, što se pojavljuju ljudi koji čuvaju ljude iz podzemlja. Pa čekaj, za koga ti ustvari radiš? Mi plaćamo staž, uložimo novac i školujemo, a onda odu da čuvaju kriminalce. E to više ne može, sada ćemo da menjamo zakon, što to nije urađeno ranije? Neki su ubijeni sa kriminalcima! Kada vidi značku, narod hoće da vidi svog spasioca, a ne da se pita da li je to zaštitnik kriminalaca. Ma nećemo da bacamo pare na njih ako neće da rade za državu. Zamislite neko ode u vojnu gimnaziju, dajemo hranu, smeštaj, ode na Vojnu akademiju, i posle svog tog ulaganja ode da čuva nekog drugog. Idi čuvaj kriminalce, ali zato završavaj neke druge škole. Sada ćemo to da završimo, i tačka. To je ta borba protiv arogancije i bahatosti, briga za ljude koju moramo da pokažemo u svakom trenutku - zaključio je predsednik.

Sastanak sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas azerbejdžanske kompanije da investiraju u Srbiji i istakao da su sve investicije u našoj zemlji apsolutno stabilne i garantovane od države, kao i da bi trgovinska razmena između Azerbejdžana i Srbije trebalo da bude pet puta veća.

Vučić je, obraćajući se predstavnicima najvećih azerbejdžanskih kompanija u Bakuu, kazao da Srbija nema nikakav problem sa javnim dugom i dodao da je udeo javnog duga u BDP-u duplo manji nego u proseku u Evropskoj uniji, odnosno manji od 43 odsto i da se neće povećavati do 45 odsto.

"To samo po sebi govori, ako poredimo sa Evropom i zemljama Evropske unije, da mi nemamo problema sa tim. Prvi put u istoriji dobili smo investicioni rejting od jedne od tri velike rejting kuće što se ranije nije dešavalo, prvi put u našoj istoriji. To svedoči o političko-ekonomskoj stabilnosti", kazao je Vučić.

Naveo je da nema nikakvih promena deviznog kursa dinara i istakao da je ako se poredi sa ostalim svetskim valutama, monetarna i fiskalna situacija u Srbiji apsolutno stabilna.

"Naš fiskalni deficit neće biti iznad praga od 3,0 ili 3,1 odsto, što znači da su sve moguće investicije u našoj zemlji apsolutno stabilne i garantovane od strane države. Još jednu stvar želim da vam kažem: kada zaposlite ljude u Srbiji, možete računati na naše subvencije", poručio je Vučić.

Predsednik Srbije je dodao da se za zapošljavanje nezaposlenih mogu dobiti subvencije za kupovinu najmodernije tehnološke opreme.

"Šta god budete zatražili, možete dobiti od naše agencije za razvoj. Dakle, vodićemo brigu o azerbejdžanskim investicijama 100 odsto, što znači da možete da pokucate na naša vrata i možete dobiti u roku od 48 sati predsednika ili premijera", rekao je Vučić.

Navodeći da Srbija sarađuje sa azerbejdžanskom građevinskom kompanijom Azvirt već 10 godina, Vučić je kazao da su i bez prefinansiranja i finansiranja za njihove projekte, dobijali sve više poslova jer su radili vrlo profesionalno i vrlo odgovorno, uz skoro nikakvo kašnjenje.

Izrazio je nadu da će se otvoriti novi putevi za saradnju između dve zemlje i to vrlo skoro.

"Slušali smo jedni druge, poštovali smo jedni druge. Verujem i mislim da možemo u budućnosti da radimo još mnogo toga", naglasio je Vučić.

Kao jednu od grana u kojoj se saradnja može unaprediti, Vučić je naveo turizam, odnosno da azerbejdžanski turoperateri dođu u Srbiju i obrnuto, da srpski turoperateri odu u Azerbejdžan.

"To mora biti deo naših aktivnosti. Zamolio bih vas da pažljivo analizirate i potražite nove prilike u različitim oblastima, od maloprodaje, zatim investiranja u naše banje i planinske centre, takođe da vidimo kako možemo da povećamo stepen trgovinske razmene u poljoprivredi", kazao je Vučić.

Naglasio je da su u Srbiji prelepe banje, odmarališta na planinama, a posebno na istoku Srbije, gde je još netaknuta priroda.

"Uz našu podršku smatramo da vaši privatni preduzetnici mogu da ulažu u takva mesta i u te oblasti i dobiju veliku podršku naše države i da zapošljavaju ljude, što će otvoriti nove prilike za našu zemlju i za našu saradnju", kazao je Vučić.

Dodao je da je posao zvaničnika Srbije da udovolje investitorima iz Azerbejdžena.

"Vidimo kako vi investirate, videli smo to u Italiji i Turskoj i u nekim balkanskim državama. Potrudićemo se da privučemo vaše investicije i mislim da su to dva pravca u smislu naše saradnje, što znači da će naši investitori pokazati sve veće interesovanje za ulaganje ovde u Bakuu i u drugim delovima Azerbejdžana i znamo da uvek možemo da računamo na vašu podršku", poručio je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da se nije šalio kada je govorio o azerbejdžanskom paradajzu i krastavcu.

"Ozbiljno sam to mislio. Predsednik Alijev barem jednom mesečno pošalje specijalni paket sa azerbejdžanskim paradajzom i krastavcem i ja sam mu nešto poslao nazad", dodao je predsednik Srbije.

Vučić je izrazio nadu da će se pronaći nove oblasti saradnje jer, kako je naglasio, nema granica prijateljstvu dve zemlje i ne bi trebalo da bude granica za ekonomsku saradnju.

"Naša trgovinska razmena treba da bude pet puta veća nego što je danas i mislim da možemo to i da ostvarimo", zaključio je Vučić.

Vučić u Azerbejdžanu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti, danas i sutra (17. i 18. maja) Republici Azerbejdžanu, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Bakuu.

Predsednik Vučić sastao se danas u Bakuu sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem je i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Bilateralni odnosi između dve zemlje poslednjih godina razvijaju se kroz intenzivnu političku saradnju, ekonomske projekte i strateško partnerstvo u oblasti energetike, infrastrukture i investicija.

Dve države neguju tradicionalno prijateljske odnose, zasnovane na međusobnoj podršci teritorijalnom integritetu i poštovanju međunarodnog prava.

Politički dijalog između Beograda i Bakua dodatno je unapređen čestim susretima državnih zvaničnika i potpisivanjem više sporazuma o saradnji.

Posebno važnu ulogu imaju odnosi predsednika Aleksandra Vučića i Ilhama Alijeva, koji su više puta istakli da dve zemlje povezuje međusobno poverenje i strateško partnerstvo.

Alijev je poslednji put boravio u Srbiji u februaru 2026. godine, kada je u Beogradu održan prvi sastanak Saveta za strateško partnerstvo Srbije i Azerbejdžana.

Tom prilikom potpisan je sporazum o izgradnji gasne elektrane u okolini Niša između Srbije i Azerbejdžana potpisan je 15. februara 2026. godine.

Tokom posete razgovarano je o jačanju saradnje u oblasti energetike, infrastrukture, investicija i regionalnog povezivanja. Pre toga, Alijev je krajem 2023. godine posetio Niš.

Predsednik Aleksandar Vučić i ranije je više puta boravio u Bakuu na bilateralnim sastancima i energetskim forumima, gde su dodatno učvršćeni politički i ekonomski odnosi dve države.

Srbija i Azerbejdžan danas neguju strateško partnerstvo zasnovano na međusobnoj podršci, političkom poverenju i zajedničkim projektima u energetici, saobraćaju i investicijama.

Ekonomska saradnja poslednjih godina beleži rast, naročito u oblastima energetike, građevinarstva, transporta i turizma.

Prema podacima RZS, ukupna razmena sa Azerbejdžanom u 2025. godini je iznosila 222,9 miliona evra, od čega se na izvoz iz Srbije odnosilo 16,5 mln evra, a na uvoz 206,4 mln evra.

Azerbejdžanske kompanije učestvovale su u infrastrukturnim projektima u Srbiji, uključujući izgradnju puteva i saobraćajnica, dok Srbija vidi Azerbejdžan kao važnog partnera za diversifikaciju energetskih izvora.

Poseban značaj ima saradnja dve zemlje u oblasti gasa, imajući u vidu povezivanje Srbije na regionalne energetske tokove iz kaspijskog regiona.