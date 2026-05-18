Ceca Ražnatović i Maja Berović ukrstile su nedavno glasove u obradi starog hita "Ne računaj na mene", a verovali ili ne, duet je star tri decenije.

Naime, Ceca ga je snimila 1994. sa Mirom Škorić koja je prilično bila iznenađena, a o njenoj reakciji se i danas priča.



Nakon što je pesma ponovo ugledala svetlost dana, ali u novom ruhu, usledile su brojne reakcije. Neke koleginice nisu štedele na ružnim rečima, a reklo bi se da ni Miri nije svejedno.

- Dragi moji, pošto se ona (ja) Mira Škorić, nisam oglašavala ni za jedne medije i ne mogu više da ćutim dok ti laješ. Tebi ću reći mala nevaspitana nedopr*** glupa**. S obzirom da tvoja raspala mentorka čitav svoj život podmeće druge za sopstvene ratove i ti si nasela. Presrećna sam kada mladi dobri pevači urade obrade starih pesama, ti nisi mlada, a i pevaš jadno. Svaka mlada zvezda „Granda” je za tebe pevačina, stvarno si 100 dinara, kako kažeš (nikad čula pesmu). Ti ne možeš sebe da oživiš, a pesma „Ne računaj na mene” živi i bez vas dve. Mogu mnogo gore budi sigurna, zato bolje ćuti, zato što sledeći put neću biti ovako fina, veruj mi - napisala je Mira na Instagramu pre više od godinu dana.

Zašto su Mira i Ceca Ražnatović prekinule sve?

Dve pevačice nekada su bile nerazdvojne , da bi onda usledila faza "drugarice, prokletnice". Glavni razlog sukoba i dalje je misterija. Ceca je jednom prilikom samo kratko rekla da "svaka veza ima svoj početak i kraj, i to uvek s razlogom".

Ni Mira nije želela mnogo da objašnjava. Doduše, otkrila je da joj bivša bliska prijateljica nije čak ni saučešće izjavila kada joj je preminula majka. Nije je pozvala, niti uputila poruku.

- Tačno je da mi Ceca nije izjavila saučešće, nije me pozvala, nije mi poslala poruku. Pored kraljice svih vremena Zorice Brunclik, prvi put ću da otkrijem, Jelena Karleuša je u tim teškim trenucima bila uz mene i pre svih mi izjavila saučešće. Ceca, eto, to nije učinila. Naravno, nikome ne zameram. Svako ima svoje razloge, ali istina je da me nije pozvala. Puknu brakovi posle 40 godina, a ne jedno prijateljstvo. Ne postoji šansa da se ja prva javim. To što je između nas više nije ni bitno. Ja sa njom nisam u svađi, jednostavno ne komuniciramo, ne družimo se. Eto prepolovite jabuku pa pokušajte da je sastavite. Ne može da bude ista. Tako ni nas dve ne možemo da budemo kao pre", rekla je tada Mira.

S druge strane, pojedini mediji navode da je reč o neraščišćenim finansijskim računima.

- Znam sigurno da je Ceca pozajmila Miri Škorić neke pare. Nisam siguran koliko je para u pitanju, ali je bila neka novčana suma, nekoliko hiljada evra. Istina je da se nisu dogovarale oko trenutka i datuma vraćanja pozajmice, ali prosto samo je došlo do prekida komunikacije i ni jedna ni druga nisu pozvale da vide o čemu se radi. Tada su zaćutale, a onda je vreme učinilo svoje. Ceca nikada nije htela da je zove da joj traži nazad pare, Mira se takođe nikada nije javljala, a onda je jaz između njih dve postajao sve dublji - pričao je svojevremeno izvor koji je upućen u celu situaciju za Skandal.

Mira pozajmila pare od Dare i Dragane

Postojale su navodne spekulacije u medijima da je Mira Škorić pozajmljivala novac od kolega sa estrade, a to je potvrđeno i tokom snimanja emisije "Pinkove zvezde", kada su Dara Bubamara i Dragana Mirković razgovarale o koleginici kojoj su pozajmile novac kako ne bi ostala bez krova nad glavom, nakon čega je otkriveno da je u pitanju upravo Mira.

- Tražila mi je pare, nisam joj dala, pa me je posle toga pljuvala - rekla je Dara.

- Dala sam joj ja - dodala je Dragna.

