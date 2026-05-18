Ako volite ruže, ali nemate baštu, dobra vest je da ih možete uspešno gajiti i u saksijama. Iako nisu sve sorte pogodne za ovakav način uzgoja, stručnjaci ističu da uz pravi izbor i negu, ruže mogu biti jednako bujne i cvetne kao u dvorištu.

Stručnjak za ruže iz kompanije Jackson & Perkins Ves Harvel preporučuje da se za saksije biraju kompaktne, otporne sorte koje više puta cvetaju, poput floribunda, žbunastih i manjih penjačica.

Izbor prave saksije

Za uspešan uzgoj ključan je izbor adekvatne posude. Saksija treba da bude dovoljno široka i duboka — najmanje 38 do 50 cm — kako bi koren imao dovoljno prostora za razvoj.

Terakota i keramika su dobar izbor, pod uslovom da posuda ima drenažne rupe. Takođe se mogu koristiti i biorazgradive saksije od tresetne mahovine i drvenih vlakana, koje pomažu u boljoj drenaži i sprečavaju zadržavanje viška vlage.

Nega ruža u saksijama

Ruže u saksijama zahtevaju redovnu negu jer su uslovi ograničeniji nego u bašti.

Sunčeva svetlost

Potrebno im je najmanje šest sati direktnog sunca dnevno, pri čemu je jutarnje sunce poželjnije od jakog popodnevnog. Nedostatak svetlosti dovodi do slabijeg rasta i manje cvetova.

Zalivanje

ruža u saksiji zahteva češće zalivanje nego ona u zemlji, jer se supstrat brže suši. U proseku, zalivanje na svaka dva do tri dana može biti dovoljno, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Prekomerno zalivanje dovodi do žućenja listova i problema sa korenom, dok nedostatak vode uzrokuje uvelo i opušteno lišće.

Đubrenje

Pošto se hranljive materije u saksijama brže troše, redovno đubrenje je neophodno tokom vegetacije. Preporučuju se uravnotežena đubriva namenjena ružama kako bi se podstakao kontinuiran rast i cvetanje.

Zemljište

Najbolje je koristiti kvalitetnu, dobro dreniranu zemlju obogaćenu kompostom. Idealna pH vrednost supstrata je između 6,0 i 6,5.

Orezivanje

Orezivanje se vrši krajem zime ili u rano proleće, dok se tokom sezone mogu uklanjati precvetali i oštećeni izdanci. To pomaže biljci da usmeri energiju na novi rast i bogatije cvetanje.

Sadnja ruža u saksiju

Prilikom sadnje, saksiju treba napuniti delimično zemljom, pažljivo postaviti biljku tako da mesto kalemljenja bude tik ispod površine, zatim dopuniti zemlju i dobro zaliti. Na kraju se može dodati sloj malča koji pomaže zadržavanju vlage.

Presađivanje

Ruže u saksijama treba presađivati svake dve do tri godine kako bi se obezbedio zdrav rast i izbeglo zbijanje korena.

Najčešće greške

Najčešći problemi nastaju zbog premale saksije, loše drenaže, neredovnog zalivanja, nedostatka svetlosti i nepravovremenog presađivanja. Sve to može značajno uticati na zdravlje i cvetanje biljke.