Pevačica Jelena Tomašević bila je članica stručnog žirija iz Srbije koji je sinoć glasao u finalu "Pesme Evrovizije". Veliki haos u javnosti u čitavom regionu nastao je zbog toga što je žiri dao nula poena grupi "Lelek" iz Hrvatske, dok je njihov stručni žiri "Lavini" dodelio 12 bodova.

Jelena Tomašević se nakon brojnih osuda na društvenim mrežama oglasila na svom Instagram nalogu.

- Draga Zorja i drage devojke iz grupe Lelek, čestitam vam na izvanrednom nastupu. Od mene ste sinoć dobile veliki broj poena. Žao mi je što se to nije videlo u konačnom zbiru žirija. Neka vam bodovi ne budu glavni utisak sa takmičenja. 2005. godine za pesmu "Jutro" dobila sam nulu od žirija. Znam kako se osećate. Veliki zagrljaj za vas - napisala je ona.

Uprkos izostanku bodova od srpskog žirija, hrvatske predstavnice nisu dozvolile da im to pokvari utiske, ne krijući zadovoljstvo svojim nastupom.

-Na evroviziјskoј sceni u finalu, osećale smo se kao kraljice! Dale smo sve od sebe, a u finalu smo u potpunosti osetile prisustvo publike. Srećne smo! Hvala od srca svima koјi su glasali i naviјali za nas," izjavile su devojke iz grupe Lelek neposredno nakon takmičenja i istakle su da njihov odnos sa kolegama iz Srbije nije narušen.

-Nemamo ništa protiv benda Lavina, zapravo, družili smo se u Beču i momci su nam rekli da nam pružaјu maksimalnu podršku - poručile su one.

