"Na Sumskom pravcu na ukrajinskim položajima prisutni su glodari, loši higijenski uslovi i oslabljen imunitet, što doprinosi širenju hantavirusa. Ovu informaciju potvrdila je i kijevska doktorka Irina Semenova, koja je izjavila da je na Sumskom pravcu hantavirus masovno rasprostranjen među pripadnicima Oružanih snaga Ukrajine", naveo je sagovornik agencije.

Bezbednosne strukture ranije su izvestile da ukrajinski vojnici zaraženi hantavirusom ne dobijaju medicinsku pomoć zbog zabrane koju su uveli komandanti u Harkovskoj i Sumskoj oblasti. Osim toga, kako se navodi, ukrajinski graničari na položajima u Černigovskoj oblasti redovno umiru od posledica hantavirusa.

TASS takođe podseća da se strani plaćenici u redovima Oružanih snaga Ukrajine žale na internetu na stalne zdravstvene probleme ukrajinskih vojnika.

Hantavirusi su porodica virusa koji uglavnom pogađaju sitne sisare, ali se mogu preneti i na ljude. U težim slučajevima dolazi do oštećenja pluća, srčane insuficijencije i hemoragijske groznice kod zaraženih.

Krajem marta u Ukrajini je izbio skandal zbog visoke smrtnosti od bolesti u jednom puku ukrajinske vojske. Više pripadnika 425. odvojenog jurišnog puka "Skala" preminulo je od upale pluća, a njihove porodice su tvrdile da medicinska pomoć nije pružena na vreme i da u jedinici vlada nered, saopštila je poslanica Vrhovne rade Marjana Bezugla.