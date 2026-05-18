Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je pokazao na primeru kako lažljivi mediji u Beogradu i Kurtijevi mediji u Prištini zajednički i svim silama rade protiv Srbije.

Mnogo je da bude slučajno da prištinska "Koha" i beogradski tabloid "Danas" imaju skoro identične tekstove istog dana, a to se desilo.

Petković je u izjavi na društvenoj mreži "Iks" napisao:

"Šolakovi i Kurtijevi mediji na istom zadatku - da napadaju Srbe i Srpsku listu, ali i da hvale Rašića kad ga Kurti podrži! Još jače i snažnije za pobedu Srpske liste!"

Na sve to je okačio u prilogu tekst iz Danasa i tekst iz prištinske Kohe.