Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je pokazao na primeru kako lažljivi mediji u Beogradu i Kurtijevi mediji u Prištini zajednički i svim silama rade protiv Srbije.
Mnogo je da bude slučajno da prištinska "Koha" i beogradski tabloid "Danas" imaju skoro identične tekstove istog dana, a to se desilo.
Petković je u izjavi na društvenoj mreži "Iks" napisao:
"Šolakovi i Kurtijevi mediji na istom zadatku - da napadaju Srbe i Srpsku listu, ali i da hvale Rašića kad ga Kurti podrži! Još jače i snažnije za pobedu Srpske liste!"
Na sve to je okačio u prilogu tekst iz Danasa i tekst iz prištinske Kohe.
