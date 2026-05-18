U tekstu se navodi da modernizovani „Blekdžek“ dodatno povećava svoje mogućnosti u izvođenju dalekometnih udara, što već duže vreme izaziva pažnju vojnih analitičara na Zapadu.

Prema navodima MWM-a, Tu-160M nosi šest krstarećih raketa H-55SM. U članku se ističe da svaka od tih raketa može biti opremljena termonuklearnom bojevom glavom snage 200 kilotona ili klasičnom visokoeksplozivnom bojevom glavom.

U analizi američkog magazina poseban fokus stavljen je na novu generaciju navigacionih sistema i autopilota koji su ugrađeni u avion.

Kako ocenjuju autori teksta, modernizacija pokazuje da Moskva nastavlja da unapređuje stratešku avijaciju i da održava bombardere prilagođene savremenim zahtevima dugometnih operacija.

MWM je u svom tekstu uporedio ruski Tu-160M sa američkim B-52. Navodi se da su oba bombardera tokom godina prošla kroz ozbiljne modernizacije, dok im je osnovna namena ostala slična — delovanje u manje opterećenom vazdušnom prostoru zbog velikih dimenzija i specifične uloge u strateškim operacijama.

Dodatnu pažnju izazvala je i ranija izjava Brendona Vajherta, višeg urednika za nacionalnu bezbednost američkog časopisa 19FortyFive. On je još u februaru tvrdio da NATO ozbiljno prati razvoj ruskih Tu-160M bombardera zbog njihovih borbenih mogućnosti.

Vajhert je posebno ukazao na mogućnost da ruski bombarderi lansiraju rakete bez ulaska u zonu dejstva protivničke protivvazdušne odbrane.

Upravo ta sposobnost, prema njegovoj proceni, predstavlja jednu od ključnih prednosti ovog aviona u potencijalnim dugometnim operacijama.

Modernizacija Tu-160M poslednjih godina često se pominje u analizama vojnih medija, naročito zbog kombinacije velike brzine, nosivosti i mogućnosti upotrebe raketa velikog dometa.

Rusija, kako ocenjuju zapadni analitičari, ovim programom pokušava da dodatno produži operativni vek bombardera koji i dalje zauzima važno mesto u strateškoj avijaciji zemlje.