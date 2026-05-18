Već duži vremenski period pevačica Indira Radić nije medijski zastupljena, daleko od očiju javnosti živi povučenim, porodičnim životom, a ostvarila se i u ulozi bake koja joj i te kako prija.

Kako svoju privatnost ne želi da deli na tacni, malo je poznato da je još kako dvadesetpetogodišnjakinja na svet donela sina Severina, dok je bivši muž Indire Radić prava misterija za javnost.

Da je devedesetih godina prošla kroz pakao otkrila je svojevremeno u jednom intervjuu za domaće medije, a tema koje se dotakle upravo je bivši muž Indire Radić čiji je identitet nepoznat, a sa kojim se nakon razvoda borila oko starateljstva za sina kojeg je on odveo, te je jedva uspela da ga vrati.

- Moj život, pogotovo u tom periodu, bio je pun trnja, izazova, iskušenja, suza, tuge, bola. Išla sam i borila se kao moreplovac. Da sam bila slabić i kukavica, ne bih opstala. Moj bivši je sam uzeo dete, tad sam htela da umrem. Kada je završeno suđenje i u Bosni i u Srbiji, sin je pripao meni - rekla je pevačica u svojoj ispovesti tada i objasnila šta je presudilo da mu, posle svega, oprosti:

- Moj bivši muž nije koji moli, inače da jeste i dalje bismo bili u braku i bili bismo zajedno. Pošto nas je naš sin povezao u periodu kada je on već postao odrastao čovek, kada je hteo da se oženi, onda smo se mi našli kao roditelji i tu sam ja naravno preko svega prešla. Sama sam sebi rekla, ne mogu da zaboravim, ali jesam zaboravila. Najvažnije da je moj sin veliki odgovorni muškarac, koji brine o porodici, jedan divan čovek, i ponosna sam na njega. On ima divnu ženicu koja je došla iz Rusije i presrećna sam što mogu da kažem da sam dobila ćerku koju sam oduvek želela - iskreno je ispričala Indira Radić za domaće medije.

